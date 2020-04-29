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29 квітня • оновлено в 20:56
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Які джинси носити влітку 2020: 5 модних варіантів

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У літньому сезоні в моду повертаються тренди 70-х. Так, дівчатам рекомендується звернути увагу на такі моделі джинс, як кльош, балони і варіанти з переднім швом.

Про те, які джинси будуть популярні влітку 2020 року пише видання Cosmopolitan.

Які джинси носити влітку 2020: 5 модних варіантів

Кльош

Еді Сліман повернув одяг у дусі 70-х у колекції Celine. Такі джинси відразу стали популярні у Джіджі Хадід, Вікторії Бекхем і Тейлор Свіфт.

Які джинси носити влітку 2020: 5 модних варіантів

Балони

Джинси-балони - варіант для тих, кому подобається стрітвер. З ними непогано виглядають кроп-топи, футболки з кумедним принтом і бомбери.

Які джинси носити влітку 2020: 5 модних варіантів

Прямі

Прямі джинси – справжній фаворит блогерів у цьому сезоні. З такою парою навіть худі буде виглядати презентабельно – особливо, якщо додати човники з гострим носом.

Які джинси носити влітку 2020: 5 модних варіантів

З переднім швом

Джинси з переднім швом візуально подовжують ноги і роблять їх стрункішими за рахунок незвичайного крою. Якщо вибрати взуття на підборах, то можна отримати подвійний ефект.

Які джинси носити влітку 2020: 5 модних варіантів

Укорочені

Укорочені джинси – справжній хіт літа-2020. Вони можуть бути як прямого крою, так і розкльошені донизу або з необробленим зрізом.

Які джинси носити влітку 2020: 5 модних варіантів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали головні кольори літа 2020, які будуть носити всі модниці в наступному сезоні.

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Автор
Марія Дідик
Теги
Стиль Мода
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
это еще было в прошлом году,работаете на тех кто не продал прошлогодние запасы, благодаря к-19?
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