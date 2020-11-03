Які чоботи будуть модними взимку 2020-2021: названо трендові варіанти

У сезоні осінь-зима 2020-2021 в тренді буде взуття на низькому ходу – чоботи, черевики і ботильйони. Найактуальнішими моделями є козаки, челсі, "армійські" чоботи, кросівки-хайтопи. Стало відомо, з чим в цьому сезоні поєднувати модне взуття і як їх носять фешн-блогери.

Взуття на низькому ходу восени і особливо взимку – запорука комфорту. Ходити на підборах по ожеледиці небезпечно, а з недавніх пір і немодно. Дизайнери пропонують багато цікавих варіантів на зручній підошві, пише Караван.

Чоботи висотою до середини гомілки, на масивній тракторної підошві, шнурівці і з фіксуючими ремінцями – вони нагадують частину екіпіровки військових або спецназівців. У цьому сезоні черевики мілітарі, або combat boots, знову в моді. Зручні, стійкі – те що треба в сльот, мороз і ожеледицю.

Чоботи висотою до щиколотки або трохи вище з характерною резинкою з боків перекочували в жіночий гарероб з чоловічого. І в сезоні осінь-зима 2020-2021 змінилися: замість звичайної тонкої підошви обзавелися невисокою платформою або масивною підошвою.

Такі чоботи швидко надягають і знімаються – і зручно сідають на нозі. А завдяки стійкій підошві дозволять пережити холоди і ожеледицю в безпеці і з комфортом.

Цей тип взуття відрізняють декоративні строчки, форма голенища і каблука, як у героїв вестернів і ковбойських фільмів. Власне, козаки – це невисокі чоботи, по щиколотку або трохи вище. А ковбойські чоботи – модель з високим голенищем, до середини ікри або до коліна, з заокругленим краєм.

Козаки і ковбойські чоботи залишаються в моді не першй сезон. Спочатку створені для зручності учасників родео, вони показали себе комфортними і в повсякденному житті.

Раніше гумові чобітки і чоботи намагалися зробити максимально схожими на елегантні моделі. Тепер модне гумове взуття залишається само собою: широким, масивним, стійким. І навіть моделі зі шкіри шиють схожими на гумові. Носять такі чоботи не тільки на неформальній прогулянці, але і на вихід.

Масивне, стійке, зручне взуття з прогумованою вставкою внизу – це "качині" чоботи, або duck boots. Цієї моделі трохи більше ста років. Спочатку вона випускалася для чоловіків. У такому взутті випускники Ліги плюща ходили на качине (і не тільки) полювання, по полях і лісах.

У наш час його часто обирають ті, хто живе за містом і любить піші прогулянки. Особливо улюблені "качині" чоботи мамами – дитячі ноги в них залишаються сухими. А в сезоні осінь-зима 2020-2021 завдяки Dior duck boots зійшли на пік моди – в інтерпретації бренду для жіночого гардероба вони знайшли елегантність.

Однією з найстильніших прикмет 90-х були чоботи на масивній підошві. А оскільки дизайнери продовжують цитувати 90-і в сучасній моді, такі черевики знову на піку популярності.

Як і 30 років тому, особливий шик сьогодні – поєднувати черевики на платформі з міні-спідницею, легінсами, укороченими мом-джинсами або шкіряними штанами.

Ці чоботи відрізняє технологічність матеріалів і брутальний силует – тракторна підошва, надійна фіксація гомілкостопа. У такому взутті ходять в гори і далекі піші походи. Але в умовах української зими кожен вихід з дому легко може перетворитися в прогулянку по пересіченій місцевості. Дякую дизайнерам: тепер туристичні чоботи – писк моди. А великі бренди випускають власні інтерпретації цього тренда.

Масивні, з контрастними колірними вставками і посиленим носком – кросівки, які могли б носити в 80-х–90-х, в моді і зараз.

Колодка, як у кросівок, висота, як у чоботів – хайтопи ідеальні для осені та зими. Вони фіксують щиколотку і забезпечують комфорт стопі. До того ж, виглядають ефектно – спортивний стиль як і раніше на піку моди.

Чоботи з жорстким вільним голенищем на зручній плоскій підошві або з невеликим каблуком – класична модель. Вони нагадують взуття наїзниць. У сезоні осінь-зима 2020-2021 наймодніші образи з жокейський чобітьми – зі спідницями міді, міні-спідницями і сукнями, а також легінсами.

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