Які босоніжки носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

У жіночому гардеробі повинне бути взуття для кожної пори року. У теплу і жарку погоду ідеальним рішенням будуть босоніжки. Літом 2020 року в тренді будуть оригінальні варіанти з обов'язковим елементом, яким є кільце на великому пальці.

Детальніше про те, які моделі даних босоніжок підготували модні дизайнери на літо – розповість OBOZREVATEL.

Босоніжки мюлі на підборах

Дім моди Bottega Veneta представив лаконічні шкіряні босоніжки мюлі на підборах з акцентом на великому пальці в коричневих та чорних кольорах. Тим часом інші дизайнери на показах продемонстрували дану модель в більш яскравих відтінках.

Фото: mytheresa.com

Босоніжки мюлі з фігурним каблуком

На показі Givenchy дизайнери потішили модниць новою інтерпретацією відкритого взуття, в якій зробили акцент не тільки на великий палець. Вони додали родзинку босоніжкам ще й з допомогою фігурного каблука.

Фото: vogue.ua

Босоніжки з ремінцями

Що стосується колекції Tibi, бренд зробив ставку на "голі" босоніжки на тонкому каблуці з витонченими ремінцями. А також додали родзинку у вигляді витонченого кільця на великому пальці.

Фото: sncmedia.ru

Босоніжки на плоскій підошві

Також в тренді будуть босоніжки на плоскій підошві з кільцем на великому пальці. Їх можна поєднувати з легкими літніми сукнями та комбінезонами.

Фото: ebay.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, яке взуття буде популярним навесні та влітку 2020 року. А також, які моделі зіпсують будь-який образ.

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