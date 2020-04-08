Яке взуття варто викинути навесні: головні антитренди 2020

Тренди змінюють один одного з просто блискавичною швидкістю. Багато речей, які ще вчора були популярні, сьогодні вже покинули модні подіуми і їх варто замінити більш актуальними моделями.

Про головні антитренди весняного взуття в 2020 році пише видання Cosmopolitan.

pexels.com

Сандалі на низькому ходу

Сандалі на низькому ходу варто залишити в далеких 2000-х. У цьому сезоні їх слід замінити шкіряними ляпасами на невеликому каблуці або без нього.

Cosmopolitan

Ugly-кросівки

Тренд на "потворні" кросівки давно зменшив оберти. Тепер в модних топах лідирують прості і лаконічні моделі.

Cosmopolitan

Туфлі на низькому квадратному каблуці

Туфлі на низькому квадратному каблуці часто виглядають надмірно скромно старомодно.

Cosmopolitan

Босоніжки з товстими ремінцями

Грубі босоніжки з широкими ремінцями залишилися в минулому сезоні. Сміливо викидайте їх.

Cosmopolitan

Балетки

Так, незважаючи на те, що балетки одна з найбільш зручних моделей взуття прийшов час позбутися від них.

Cosmopolitan

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