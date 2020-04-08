Головна Новини
8 квітня • оновлено в 21:58
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Яке взуття варто викинути навесні: головні антитренди 2020

4.7т
Читати матеріал російською

Тренди змінюють один одного з просто блискавичною швидкістю. Багато речей, які ще вчора були популярні, сьогодні вже покинули модні подіуми і їх варто замінити більш актуальними моделями.

Про головні антитренди весняного взуття в 2020 році пише видання Cosmopolitan.

Яке взуття варто викинути навесні: головні антитренди 2020

pexels.com

Сандалі на низькому ходу

Сандалі на низькому ходу варто залишити в далеких 2000-х. У цьому сезоні їх слід замінити шкіряними ляпасами на невеликому каблуці або без нього.

Яке взуття варто викинути навесні: головні антитренди 2020

Cosmopolitan

Ugly-кросівки

Тренд на "потворні" кросівки давно зменшив оберти. Тепер в модних топах лідирують прості і лаконічні моделі.

Яке взуття варто викинути навесні: головні антитренди 2020

Cosmopolitan

Туфлі на низькому квадратному каблуці

Туфлі на низькому квадратному каблуці часто виглядають надмірно скромно старомодно.

Яке взуття варто викинути навесні: головні антитренди 2020

Cosmopolitan

Босоніжки з товстими ремінцями

Грубі босоніжки з широкими ремінцями залишилися в минулому сезоні. Сміливо викидайте їх.

Яке взуття варто викинути навесні: головні антитренди 2020

Cosmopolitan

Балетки

Так, незважаючи на те, що балетки одна з найбільш зручних моделей взуття прийшов час позбутися від них.

Яке взуття варто викинути навесні: головні антитренди 2020

Cosmopolitan

Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
25
7
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Мода

Коронавірус. Найважливіше

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги