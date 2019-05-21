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/Мода

Як змінювався стиль перших леді України за роки незалежності: фото

12.7тЧитати матеріал російською

Перша леді — це не просто дружина чинного президента, його підтримка і опора, а й найголовніша жінка країни, на яку рівняються. Вона повинна бути еталоном стилю і поведінки, щоб гідно представляти Україну на міжнародній арені.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим запам'яталися дружини президентів України за роки незалежності й обрати найстильнішу першу леді (проголосувати можна нижче).

Антоніна Кравчук

Дружина першого президента незалежної України Леоніда Кравчука Антоніна — одна з найсуворіших перших леді нашої країни в період із 1991-го по 1994-й рік. Вона дуже рідко з'являлася на публіці й не відвідувала жодних заходів, а якщо й виходила у світ, то тільки в чорних і строгих вбраннях.

Антоніна Кравчук з першим президентом України Леонідом Кравчуком

Антоніна Кравчук з першим президентом України Леонідом Кравчуком

Фото: Wikipedia

Антоніна і Леонід Кравчуки

Антоніна і Леонід Кравчуки

Фото: viva.ua

Людмила Кучма

Дружина другого президента України Леоніда Кучми Людмила на відміну від Антоніни Кравчук любила світські заходи. Перша леді з'являлася на публіці в досить різних вбраннях — від простих лаконічних до розкішних шуб. Також вона запам'яталася своєю любов'ю до діамантових прикрас.

Людмила Кучма з Леонідом Кучмою

Людмила Кучма з Леонідом Кучмою

Фото: viva.ua

Людмила Кучма в золотистій сукні з Леонідом Кучмою

Людмила Кучма в золотистій сукні з Леонідом Кучмою

Фото: fw-daily.com

Людмила Кучма з Леонідом Кучмою

Людмила Кучма з Леонідом Кучмою

Фото: fw-daily.com

Людмила Кучма з Леонідом Кучмою

Людмила Кучма з Леонідом Кучмою

Фото: УНІАН

Новини
Марина Порошенко дала пораду Олені Зеленській

Катерина Ющенко

Стиль дружини третього президента України Віктора Ющенка Катерини сильно відрізнявся від попередніх перших леді. Вона майже завжди з'являлася на публіці в сукнях, які підкреслюють фігуру, з яскравими вишивками в українському стилі. Також Катерина часто носила вишиванки. Варто зазначити, що саме вона була першою, хто відродив моду на них.

Катерина Ющенко

Катерина Ющенко

Фото: fw-daily.com

Катерина Ющенко та Віктор Ющенко

Катерина Ющенко та Віктор Ющенко

Фото: fw-daily.com

Катерина Ющенко та Віктор Ющенко

Катерина Ющенко та Віктор Ющенко

Фото: fw-daily.com

Катерина Ющенко з сім'єю в національних вбраннях

Катерина Ющенко з сім'єю в національних вбраннях

Фото: facebook/kateryna.yushchenko

Людмила Янукович

Четверту першу леді й дружину Віктора Януковича назвати іконою стилю досить складно. Зазначимо, що її стиль частіше був предметом глузувань у пресі, ніж захопленням. Адже перша леді часто з'являлася на публіці в дуже яскравих вбраннях, а часом і безглуздих.

Людмила Янукович у фіолетовій блузі-жабо

Людмила Янукович у фіолетовій блузі-жабо

Фото: viva.ua

Людмила і Віктор Януковичі

Людмила і Віктор Януковичі

Фото: viva.ua

Людмила Янукович

Людмила Янукович

Фото: fw-daily.com

Людмила Янукович і Віктор Янукович

Людмила Янукович і Віктор Янукович

Фото: fw-daily.com

Марина Порошенко

Дружину п'ятого президента України Петра Порошенка Марину можна сміливо назвати ідеальним поєднанням актуальної класики, елегантного smart casual і яскравого українського етно. Вона завжди виглядає максимально ніжно й природно. Також її неодноразово журналісти називали найелегантнішою і найкрасивішою першою леді за всю історію незалежної України.

Марина Порошенко

Марина Порошенко

Марина і Петро Порошенки

Марина і Петро Порошенки

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Марина Порошенко

Марина Порошенко

Марина і Петро Порошенки

Марина і Петро Порошенки

Олена Зеленська

Оцінюючи світські виходи нової першої леді України Олени Зеленської, можна зазначити, що стиль її одягу стриманий, але не позбавлений шику й елегантності. Вона завжди вибирає трендові напрямки, актуальні принти і забарвлення.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Фото: pre-party.com

Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські

Фото: facebook/mezhamovie

Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські

Фото: facebook / znaj.ua

Зазначимо, що 20 травня 2019 року на інавгурацію свого чоловіка Володимира Зеленського Олена обрала білосніжний діловий костюм, який складається з прямої спідниці довжини "міді" і літнього легкого варіанту піджака-кейпа. Свій образ вона доповнила елегантною зачіскою і скромним макіяжем.

Новий президент і перша леді України

Новий президент і перша леді України

Telegram-канал "Типовий Донецьк"

 

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина чинного президента України Володимира Зеленського Олена розповіла, як готувалася до ролі першої леді.

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Особи
Марина ПорошенкоОлена ЗеленськаЛюдмила Янукович
Місце
Україна
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Кращої марухи від люсі яник не може ібуть. Природна красота,духовне багатство, а тонкий аналітичний розум... згадайте тільки наколоті апельсини... тільки маруха Люся
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Olsen Knud
Olsen Knud
"Леди" Порошенко бьет все рекорды, если бы еще не это постоянное дебильное её выражение на всех снимках! Второе заслуженное место у Лены Зеленской, и у нее еще все впереди. А на первое-наипервейшее место я бы поставил самого Зе - за его кроссовки и оптимизм!
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Говорова Елена
Говорова Елена
Жена Порошенко большеротая, как жаба. Но даже с такой разницей в возрасте со своим мужем, выглядят соответственно друг другу. Уж больно старо сам Порошенко смотрится..... А стиль жены на уровне украинской пенсионерки, что-то вышиванки- вышиванки. Как будто мы не поверим в её" патриотизм"....
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Говорова Елена, ти сестра люсі яник. дуже розумна..
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