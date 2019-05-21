Як змінювався стиль перших леді України за роки незалежності: фото

Перша леді — це не просто дружина чинного президента, його підтримка і опора, а й найголовніша жінка країни, на яку рівняються. Вона повинна бути еталоном стилю і поведінки, щоб гідно представляти Україну на міжнародній арені.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим запам'яталися дружини президентів України за роки незалежності й обрати найстильнішу першу леді (проголосувати можна нижче).

Антоніна Кравчук

Дружина першого президента незалежної України Леоніда Кравчука Антоніна — одна з найсуворіших перших леді нашої країни в період із 1991-го по 1994-й рік. Вона дуже рідко з'являлася на публіці й не відвідувала жодних заходів, а якщо й виходила у світ, то тільки в чорних і строгих вбраннях.

Антоніна Кравчук з першим президентом України Леонідом Кравчуком Фото: Wikipedia

Антоніна і Леонід Кравчуки Фото: viva.ua

Людмила Кучма

Дружина другого президента України Леоніда Кучми Людмила на відміну від Антоніни Кравчук любила світські заходи. Перша леді з'являлася на публіці в досить різних вбраннях — від простих лаконічних до розкішних шуб. Також вона запам'яталася своєю любов'ю до діамантових прикрас.

Людмила Кучма з Леонідом Кучмою Фото: viva.ua

Людмила Кучма в золотистій сукні з Леонідом Кучмою Фото: fw-daily.com

Людмила Кучма з Леонідом Кучмою Фото: fw-daily.com

Людмила Кучма з Леонідом Кучмою Фото: УНІАН

Новини Марина Порошенко дала пораду Олені Зеленській

Катерина Ющенко

Стиль дружини третього президента України Віктора Ющенка Катерини сильно відрізнявся від попередніх перших леді. Вона майже завжди з'являлася на публіці в сукнях, які підкреслюють фігуру, з яскравими вишивками в українському стилі. Також Катерина часто носила вишиванки. Варто зазначити, що саме вона була першою, хто відродив моду на них.

Катерина Ющенко Фото: fw-daily.com

Катерина Ющенко та Віктор Ющенко Фото: fw-daily.com

Катерина Ющенко та Віктор Ющенко Фото: fw-daily.com

Катерина Ющенко з сім'єю в національних вбраннях Фото: facebook/kateryna.yushchenko

Людмила Янукович

Четверту першу леді й дружину Віктора Януковича назвати іконою стилю досить складно. Зазначимо, що її стиль частіше був предметом глузувань у пресі, ніж захопленням. Адже перша леді часто з'являлася на публіці в дуже яскравих вбраннях, а часом і безглуздих.

Людмила Янукович у фіолетовій блузі-жабо Фото: viva.ua

Людмила і Віктор Януковичі Фото: viva.ua

Людмила Янукович Фото: fw-daily.com

Людмила Янукович і Віктор Янукович Фото: fw-daily.com

Марина Порошенко

Дружину п'ятого президента України Петра Порошенка Марину можна сміливо назвати ідеальним поєднанням актуальної класики, елегантного smart casual і яскравого українського етно. Вона завжди виглядає максимально ніжно й природно. Також її неодноразово журналісти називали найелегантнішою і найкрасивішою першою леді за всю історію незалежної України.

Марина Порошенко

Марина і Петро Порошенки Фото: facebook.com/petroporoshenko

Марина Порошенко

Марина і Петро Порошенки

Олена Зеленська

Оцінюючи світські виходи нової першої леді України Олени Зеленської, можна зазначити, що стиль її одягу стриманий, але не позбавлений шику й елегантності. Вона завжди вибирає трендові напрямки, актуальні принти і забарвлення.

Олена Зеленська Фото: pre-party.com

Олена і Володимир Зеленські Фото: facebook/mezhamovie

Олена і Володимир Зеленські Фото: facebook / znaj.ua

Зазначимо, що 20 травня 2019 року на інавгурацію свого чоловіка Володимира Зеленського Олена обрала білосніжний діловий костюм, який складається з прямої спідниці довжини "міді" і літнього легкого варіанту піджака-кейпа. Свій образ вона доповнила елегантною зачіскою і скромним макіяжем.

Новий президент і перша леді України Telegram-канал "Типовий Донецьк"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина чинного президента України Володимира Зеленського Олена розповіла, як готувалася до ролі першої леді.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!