Як змінювався стиль перших леді України за роки незалежності: фото

Перша леді — це не просто дружина чинного президента, його підтримка і опора, а й найголовніша жінка країни, на яку рівняються. Вона повинна бути еталоном стилю і поведінки, щоб гідно представляти Україну на міжнародній арені.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим запам'яталися дружини президентів України за роки незалежності й обрати найстильнішу першу леді (проголосувати можна нижче).
Антоніна Кравчук
Дружина першого президента незалежної України Леоніда Кравчука Антоніна — одна з найсуворіших перших леді нашої країни в період із 1991-го по 1994-й рік. Вона дуже рідко з'являлася на публіці й не відвідувала жодних заходів, а якщо й виходила у світ, то тільки в чорних і строгих вбраннях.
Антоніна Кравчук з першим президентом України Леонідом Кравчуком
Фото: Wikipedia
Антоніна і Леонід Кравчуки
Фото: viva.ua
Людмила Кучма
Дружина другого президента України Леоніда Кучми Людмила на відміну від Антоніни Кравчук любила світські заходи. Перша леді з'являлася на публіці в досить різних вбраннях — від простих лаконічних до розкішних шуб. Також вона запам'яталася своєю любов'ю до діамантових прикрас.
Людмила Кучма з Леонідом Кучмою
Фото: viva.ua
Людмила Кучма в золотистій сукні з Леонідом Кучмою
Фото: fw-daily.com
Людмила Кучма з Леонідом Кучмою
Фото: fw-daily.com
Людмила Кучма з Леонідом Кучмою
Фото: УНІАН
Катерина Ющенко
Стиль дружини третього президента України Віктора Ющенка Катерини сильно відрізнявся від попередніх перших леді. Вона майже завжди з'являлася на публіці в сукнях, які підкреслюють фігуру, з яскравими вишивками в українському стилі. Також Катерина часто носила вишиванки. Варто зазначити, що саме вона була першою, хто відродив моду на них.
Катерина Ющенко
Фото: fw-daily.com
Катерина Ющенко та Віктор Ющенко
Фото: fw-daily.com
Катерина Ющенко та Віктор Ющенко
Фото: fw-daily.com
Катерина Ющенко з сім'єю в національних вбраннях
Фото: facebook/kateryna.yushchenko
Людмила Янукович
Четверту першу леді й дружину Віктора Януковича назвати іконою стилю досить складно. Зазначимо, що її стиль частіше був предметом глузувань у пресі, ніж захопленням. Адже перша леді часто з'являлася на публіці в дуже яскравих вбраннях, а часом і безглуздих.
Людмила Янукович у фіолетовій блузі-жабо
Фото: viva.ua
Людмила і Віктор Януковичі
Фото: viva.ua
Людмила Янукович
Фото: fw-daily.com
Людмила Янукович і Віктор Янукович
Фото: fw-daily.com
Марина Порошенко
Дружину п'ятого президента України Петра Порошенка Марину можна сміливо назвати ідеальним поєднанням актуальної класики, елегантного smart casual і яскравого українського етно. Вона завжди виглядає максимально ніжно й природно. Також її неодноразово журналісти називали найелегантнішою і найкрасивішою першою леді за всю історію незалежної України.
Марина Порошенко
Марина і Петро Порошенки
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Марина Порошенко
Марина і Петро Порошенки
Олена Зеленська
Оцінюючи світські виходи нової першої леді України Олени Зеленської, можна зазначити, що стиль її одягу стриманий, але не позбавлений шику й елегантності. Вона завжди вибирає трендові напрямки, актуальні принти і забарвлення.
Олена Зеленська
Фото: pre-party.com
Олена і Володимир Зеленські
Фото: facebook/mezhamovie
Олена і Володимир Зеленські
Фото: facebook / znaj.ua
Зазначимо, що 20 травня 2019 року на інавгурацію свого чоловіка Володимира Зеленського Олена обрала білосніжний діловий костюм, який складається з прямої спідниці довжини "міді" і літнього легкого варіанту піджака-кейпа. Свій образ вона доповнила елегантною зачіскою і скромним макіяжем.
Новий президент і перша леді України
Telegram-канал "Типовий Донецьк"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина чинного президента України Володимира Зеленського Олена розповіла, як готувалася до ролі першої леді.
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