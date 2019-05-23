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/Мода

Як здаватися стрункішою на пляжі: знайдено спосіб

1.7тЧитати матеріал російською

Знаменитості знайшли спосіб здаватися стрункішими на пляжі.

Як повідомляє видання The Sun, для того, щоб їхня талія виглядала стрункішою, ніж є насправді, дівчата обирають купальники з поясом.

Так, наприклад, в Instagram-акаунті сестри Кім Кардаш`ян Хлої з'явилося фото, на якому вона позувала лежачи в морі в плямисту суцільному купальнику з поясом.

Як здаватися стрункішою на пляжі: знайдено спосіб

Хлої Кардаш`ян

Фото з Instagram

Схожим знімком поділилася і голландська модель і зірка бренду Victoria's Secret Ромі Стрейд під час відпочинку на Британських Віргінських островах.

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Як здаватися стрункішою на пляжі: знайдено спосіб

Ромі Стрейд

Фото з Instagram

Як здаватися стрункішою на пляжі: знайдено спосіб

Ромі Стрейд

Фото з Instagram

Тенденцію підтримала переможниця американського реаліті-шоу "Учень" Сайан Габбідон. Дівчина виклала знімок, на якому вона позувала в малиновому купальнику з поясом і в кепці в тон.

Як здаватися стрункішою на пляжі: знайдено спосіб

Сайан Габбідон

Фото з Instagram

Ще дві знаменитості, які обрали таку ж модель купальника, — учасниці британського шоу "Острів кохання" Кеді Макдермотт і Монтана Браун.

Як здаватися стрункішою на пляжі: знайдено спосіб

Кеді Макдермотт

Фото з Instagram

Як здаватися стрункішою на пляжі: знайдено спосіб

Монтана Браун

Фото з Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що монохромний білий одяг став новим літнім трендом у знаменитостей.

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Яремин Марина
Яремин Марина
Я свой такой еще зимой купила как раз на SvitStyle, как только появились, так как в апреле уже надо было лететь в Египет)
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