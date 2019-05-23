Як здаватися стрункішою на пляжі: знайдено спосіб

Знаменитості знайшли спосіб здаватися стрункішими на пляжі.
Як повідомляє видання The Sun, для того, щоб їхня талія виглядала стрункішою, ніж є насправді, дівчата обирають купальники з поясом.
Так, наприклад, в Instagram-акаунті сестри Кім Кардаш`ян Хлої з'явилося фото, на якому вона позувала лежачи в морі в плямисту суцільному купальнику з поясом.
Хлої Кардаш`ян
Фото з Instagram
Схожим знімком поділилася і голландська модель і зірка бренду Victoria's Secret Ромі Стрейд під час відпочинку на Британських Віргінських островах.
Ромі Стрейд
Фото з Instagram
Ромі Стрейд
Фото з Instagram
Тенденцію підтримала переможниця американського реаліті-шоу "Учень" Сайан Габбідон. Дівчина виклала знімок, на якому вона позувала в малиновому купальнику з поясом і в кепці в тон.
Сайан Габбідон
Фото з Instagram
Ще дві знаменитості, які обрали таку ж модель купальника, — учасниці британського шоу "Острів кохання" Кеді Макдермотт і Монтана Браун.
Кеді Макдермотт
Фото з Instagram
Монтана Браун
Фото з Instagram
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що монохромний білий одяг став новим літнім трендом у знаменитостей.
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