Як здаватися стрункішою на пляжі: знайдено спосіб

Знаменитості знайшли спосіб здаватися стрункішими на пляжі.

Як повідомляє видання The Sun, для того, щоб їхня талія виглядала стрункішою, ніж є насправді, дівчата обирають купальники з поясом.

Так, наприклад, в Instagram-акаунті сестри Кім Кардаш`ян Хлої з'явилося фото, на якому вона позувала лежачи в морі в плямисту суцільному купальнику з поясом.

Хлої Кардаш`ян Фото з Instagram

Схожим знімком поділилася і голландська модель і зірка бренду Victoria's Secret Ромі Стрейд під час відпочинку на Британських Віргінських островах.

Ромі Стрейд Фото з Instagram

Ромі Стрейд Фото з Instagram

Тенденцію підтримала переможниця американського реаліті-шоу "Учень" Сайан Габбідон. Дівчина виклала знімок, на якому вона позувала в малиновому купальнику з поясом і в кепці в тон.

Сайан Габбідон Фото з Instagram

Ще дві знаменитості, які обрали таку ж модель купальника, — учасниці британського шоу "Острів кохання" Кеді Макдермотт і Монтана Браун.

Кеді Макдермотт Фото з Instagram

Монтана Браун Фото з Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що монохромний білий одяг став новим літнім трендом у знаменитостей.

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