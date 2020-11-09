Як заощадити на одязі "завдяки" пандемії: Андре Тан дав поради

Софія Ковнір Мода 18:38, 9.11.2020 Оновлено: 18:45, 9.11.2020

Український дизайнер Андре Тан розповів, як під час карантину та світової кризи заощадити на одязі.

Так, на своїй сторінці в Instagram він дав кілька порад і зупинився на базових деталях гардероба.

"Антисептик замість дорогого парфуму. За карантинний час порушилася система, що формувалася в фешн-індустрії десятиліттями. Мода підлаштувалася під нові реалії: віртуальні покази, зниження цін на губну помаду, маски від Prada і антисептик замість парфумів у вашій сумці. Я часто пишу про новинки в сфері моди. Але що ж є основним трендом цього року? Свідоме споживання! Основна фішка додавати нові деталі до луку, модифікувати речі та носити їх по-новому", – написав Андре Тан.

Андре Тан розповів, як заощадити на одязі в період карантину
ГолосUA

Він докладно розповів, на чому можна і потрібно економити:

  • Базові футболки (білі, чорні та сірі) не схильні до впливу моди. До слова, вони стираються і одягаються набагато частіше за інших речей. Тому якщо ви знайшли "ту саму", придбайте відразу дві-три і, при потребі, міняйте їх зі спокійним серцем.

  • Не купуйте чорні штани кожен сезон. Краще інвестувати в "робочий" верх. Придбайте замість брюк хорошу сорочку – це універсальний і стильний варіант, який підійде кожному.

  • Сумка. Непомітний класичний дизайн, нейтральний колір і відсутність декоративних елементів – характерні ознаки сумки, яка прослужить вам багато років.

  • Балетки ми в основному носимо не більше сезону. Вони "стоптуються" набагато швидше, ніж взуття на підборах. Тому на шопінгу зверніть увагу на бюджетні бренди.

  • Спортивні штани та толстовка – це не той випадок, коли бренд грає велику роль. Насправді, дуже складно визначити, що класичні спортивні штани сірого кольору ви купили в люкс бутіку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український дизайнер Андре Тан розповів, які моделі пальто, водолазок, черевиків челсі та костюмів вважаються антитрендами осені 2020.

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Lady Мода

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