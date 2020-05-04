Як залишатися стрункою без дієт: топ-4 корисних порад

Кожна дівчина мріє схуднути й назавжди залишитися в тілі своєї мрії. Цього цілком можливо досягти, якщо впровадити у своє життя деякі звички та чітко дотримуватися їх.

Про топ-5 звичок, які допомагають зберегти фігуру – розповів "Рамблер Жіночий".

Звичка №1. Не їсти після 18.00

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За словами вчених з Ізраїлю, ризик ожиріння підвищується від звички або потреби їсти ввечері або зовсім вночі. Вони стверджують, що найсприятливіший час для їжі через 4 години після сходу сонця. І чим більше часу пройшло з цього моменту, тим легшою повинна бути їжа.

Звичка №2. Рахувати не калорії, а кількість укусів

Фото: uf.ru

Якщо рахувати не калорії, а кількість укусів, схуднути можна швидше, а головне – легше. Учасники експерименту, який проводився дослідниками з Університету Брігама Яма, рахували шматочки їжі: в результаті кожен з них за місяць, не змінюючи звичний раціон, втратив близько два кілограми ваги.

Звичка №3. Їсти в тиші

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Щоб знизити кількість споживаної їжі, американські вчені рекомендують їсти в тиші. Це пояснюється тим, що музика, телевізор або радіо заглушають звуки, які виробляються організмом під час поглинання їжі, через що людина починає переїдати.

Звичка №4. Висипатися

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Вчені також стверджують, що через нестачу сну організм тягнеться до шкідливої їжі. За їхніми словами, таким чином він намагається продовжити неспання. Тому потрібно лягати не пізніше 22:00.

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