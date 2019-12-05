"Як Волочкова": образ дочки Пугачової спантеличив шанувальників

Дочка примадонни російської естради Алли Пугачової Крістіна Орбакайте викликала ажіотаж новим образом.

Відповідні фотографії на своїй сторінці в Instagram оприлюднив Ігор Ніколаєв, анонсувавши вихід програми за участю артисток.

"Не пропустіть дивовижні історії про фільми з участю Алли Пугачової, її пісень та її голосу! Це зворушливо до сліз! На фото: поруч з Аллою Пугачовою – легендарний Режисер фільму "Жінка, яка співає" Олександр Орлов та Алла Будницька, режисерка фільму "Той самий концерт", – підписав Ніколаєв.

Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте й Ігор Ніколаєв instagram / igor_nikolaev_music

Зокрема, Орбакайте прийшла до студії в стильному білому піджаку з червоним малюнком, джинсах, а образ доповнила кінським хвостом. Дочку Пугачової в мережі порівняли з балериною Анастасією Волочковою.

"Христино, як Волочкова із хвостом кінським", "Клас", "Як не крути, але Аллі Борисівні не 70 років", – відреагували шанувальники.

Алла Пугачова в центрі instagram / igor_nikolaev_music

Крістіна Орбакайте (стиль) instagram / igor_nikolaev_music

Крістіна Орбакайте в білому піджаку instagram / igor_nikolaev_music

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова й Орбакайте викликали ажіотаж у мережі спільним фото. Користувачі відзначили, що мама й дочка дуже схожі.

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