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5 грудня • оновлено в 19:36
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"Як Волочкова": образ дочки Пугачової спантеличив шанувальників

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Дочка примадонни російської естради Алли Пугачової Крістіна Орбакайте викликала ажіотаж новим образом.

Відповідні фотографії на своїй сторінці в Instagram оприлюднив Ігор Ніколаєв, анонсувавши вихід програми за участю артисток.

"Не пропустіть дивовижні історії про фільми з участю Алли Пугачової, її пісень та її голосу! Це зворушливо до сліз! На фото: поруч з Аллою Пугачовою – легендарний Режисер фільму "Жінка, яка співає" Олександр Орлов та Алла Будницька, режисерка фільму "Той самий концерт", – підписав Ніколаєв.

Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте й Ігор Ніколаєв

Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте й Ігор Ніколаєв

instagram / igor_nikolaev_music

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Зокрема, Орбакайте прийшла до студії в стильному білому піджаку з червоним малюнком, джинсах, а образ доповнила кінським хвостом. Дочку Пугачової в мережі порівняли з балериною Анастасією Волочковою.

"Христино, як Волочкова із хвостом кінським", "Клас", "Як не крути, але Аллі Борисівні не 70 років", – відреагували шанувальники.

Алла Пугачова в центрі

Алла Пугачова в центрі

instagram / igor_nikolaev_music

Крістіна Орбакайте (стиль)

Крістіна Орбакайте (стиль)

instagram / igor_nikolaev_music

Крістіна Орбакайте в білому піджаку

Крістіна Орбакайте в білому піджаку

instagram / igor_nikolaev_music

"Як Волочкова": образ дочки Пугачової спантеличив шанувальників
"Як Волочкова": образ дочки Пугачової спантеличив шанувальників
"Як Волочкова": образ дочки Пугачової спантеличив шанувальників

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова й Орбакайте викликали ажіотаж у мережі спільним фото. Користувачі відзначили, що мама й дочка дуже схожі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Алла Пугачова Крістіна Орбакайте
Теги
фотографии Мода фотосессія шоу-бизнес
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