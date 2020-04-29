Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото

Перший російськомовний номер журналу Elle, був випущений редакцією знаменитого французького тижневика спеціально для московської виставки в 1961 році, а наступний вийшов лише через 35 років, в 1996 році.

Про те, як виглядав перший французький журнал Elle в СРСР пише "Fragrantica".

В "Прогулянці по Парижу" манекенниці в гарному одязі з тканин Boussac позують на тлі найвідоміших паризьких пам'яток. "Французька стандартна квартира" розповідає про проект житла за помірними цінами "HLM", спроектованого Синдикатом архітекторів департаменту Сени.

Третім матеріалом цього 16-сторінкового випуску була стаття "Французька жінка в 1961 році", що розповідає про життя тодішніх француженок.

Також, на сторінках глянцю була присутня реклама модних ароматів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яких дівчат вважали привабливими в СРСР і чим відрізнялися радянські стандарти краси від сучасних.

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