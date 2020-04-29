Головна Новини
29 квітня • оновлено в 04:08
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото

Читати матеріал російською

Перший російськомовний номер журналу Elle, був випущений редакцією знаменитого французького тижневика спеціально для московської виставки в 1961 році, а наступний вийшов лише через 35 років, в 1996 році.

Про те, як виглядав перший французький журнал Elle в СРСР пише "Fragrantica".

Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото

В "Прогулянці по Парижу" манекенниці в гарному одязі з тканин Boussac позують на тлі найвідоміших паризьких пам'яток. "Французька стандартна квартира" розповідає про проект житла за помірними цінами "HLM", спроектованого Синдикатом архітекторів департаменту Сени.

Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото
Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото

Третім матеріалом цього 16-сторінкового випуску була стаття "Французька жінка в 1961 році", що розповідає про життя тодішніх француженок.

Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото
Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото

Також, на сторінках глянцю була присутня реклама модних ароматів.

Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото
Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото
Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото
Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото
Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото
Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото
Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото
Як виглядав перший французький жіночий журнал в СРСР: фото

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яких дівчат вважали привабливими в СРСР і чим відрізнялися радянські стандарти краси від сучасних.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Мода

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 212 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавирусу.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги