Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: поради від Андре Тана

Український дизайнер та модельєр Андре Тан розповів, як виглядати стрункою після новорічних свят.
Так, можна це зробити за допомогою одягу. Про це він поділився на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Як схуднути без дієт або позбутися зайвих кілограмів? Як виглядати стрункою, якщо за новорічні свята ви наїли "рятувальний круг" ? Є три "фішки", які повинна знати кожна жінка", – поділився Андре Тан.
Андре Тан
Фото: instagram/andre_tan_official
Монохромні образи
За словами дизайнера, головним трендом сезону є монолуки. Вбрання однакового кольору не тільки надає розкоші образу, але й може допомогти приховати зайві кілограми.
Фото: ohfashion.ru
"Роблять візуально стрункішою завжди монолуки. Коли ви одягнені в одній колірній гамі, вам не потрібно морочитися і підбирати щось до чогось. Можна ще, щоб все на 2-3 відтінки відрізнялося, і ви будете тоді "Міс стрункість року", – розповів Андре Тан.
Фото: ohfashion.ru
Фото: ohfashion.ru
Біла сорочка
Крім того, дизайнер зазначив, що друга "фішка" – біла сорочка. Вона завжди виглядає добре з чимось витонченим, а також допомагає виглядати візуально стрункішою.
Фото: magimoda.com
"Друга "фішка" – біла сорочка. Рукава можна закотити, зробити її більше oversize і трохи відкинути назад. З вузькими легінсами, спідницею-олівцем або джинсами це завжди виглядає добре. Тому мінус 10 років і мінус 10 кілограмів вам однозначно забезпечено", – додав Андре Тан.
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Чорний костюм з підплечниками та штани зі стрілками
Крім цього, як запевняє дизайнер, "чорний костюм з підплечниками та штани зі стрілками дозволять вам їсти все, що завгодно".
Фото: tgcom24.mediaset.it
"Ну і третій варіант – це, природно чорний костюм з підплечниками. Він завжди дуже витягує і робить стрункішою. І штани зі стрілками, які вас роблять стрункішою. Можна їсти, скільки завгодно. Все одно ніхто нічого не помітить", – зазначив Андре Тан.
Фото: ladywomans.ru
Фото: ladywomans.ru
Як схуднути без дієт або Позбавляємося від зайвих кілограмів 🔥 Як виглядати стрункою, якщо за новорічні свята ти наїв рятувальний круг? 🙊 Став ❤️ і слухай. 🧘♀️ монолукі - наше все! З ними можна стати стройняшкой року, не менше! 🧘♀️ біла сорочка + легінси / спідниця-олівець / джинси відразу візуально позбавлять вас від 10 кг і 10 років 😉 🧘♀️ чорний костюм з подплечниками і брюки зі стрілками дозволять вам є все, що завгодно 😉 все одно ніхто нічого не помітить 😜 Признавайтесь, кому після новорічних свят потрібно маскуватися? 😜 # Андретан #andretan
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан розповів, як його "послала" примадонна російської естради Алла Пугачова, якій він запропонував сукні власного виробництва.
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