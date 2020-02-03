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3 лютого • оновлено в 17:43
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Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: поради від Андре Тана

1.3т
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Український дизайнер та модельєр Андре Тан розповів, як виглядати стрункою після новорічних свят.

Так, можна це зробити за допомогою одягу. Про це він поділився на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Як схуднути без дієт або позбутися зайвих кілограмів? Як виглядати стрункою, якщо за новорічні свята ви наїли "рятувальний круг" ? Є три "фішки", які повинна знати кожна жінка", – поділився Андре Тан.

Андре Тан

Андре Тан

Фото: instagram/andre_tan_official

Монохромні образи

За словами дизайнера, головним трендом сезону є монолуки. Вбрання однакового кольору не тільки надає розкоші образу, але й може допомогти приховати зайві кілограми.

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: поради від Андре Тана

Фото: ohfashion.ru

"Роблять візуально стрункішою завжди монолуки. Коли ви одягнені в одній колірній гамі, вам не потрібно морочитися і підбирати щось до чогось. Можна ще, щоб все на 2-3 відтінки відрізнялося, і ви будете тоді "Міс стрункість року", – розповів Андре Тан.

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: поради від Андре Тана

Фото: ohfashion.ru

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: поради від Андре Тана

Фото: ohfashion.ru

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Біла сорочка

Крім того, дизайнер зазначив, що друга "фішка" – біла сорочка. Вона завжди виглядає добре з чимось витонченим, а також допомагає виглядати візуально стрункішою.

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: поради від Андре Тана

Фото: magimoda.com

"Друга "фішка" – біла сорочка. Рукава можна закотити, зробити її більше oversize і трохи відкинути назад. З вузькими легінсами, спідницею-олівцем або джинсами це завжди виглядає добре. Тому мінус 10 років і мінус 10 кілограмів вам однозначно забезпечено", – додав Андре Тан.

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: поради від Андре Тана

Фото: pinterest.com

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: поради від Андре Тана

Фото: pinterest.com

Чорний костюм з підплечниками та штани зі стрілками

Крім цього, як запевняє дизайнер, "чорний костюм з підплечниками та штани зі стрілками дозволять вам їсти все, що завгодно".

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: поради від Андре Тана

Фото: tgcom24.mediaset.it

"Ну і третій варіант – це, природно чорний костюм з підплечниками. Він завжди дуже витягує і робить стрункішою. І штани зі стрілками, які вас роблять стрункішою. Можна їсти, скільки завгодно. Все одно ніхто нічого не помітить", – зазначив Андре Тан.

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: поради від Андре Тана

Фото: ladywomans.ru

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: поради від Андре Тана

Фото: ladywomans.ru

Як схуднути без дієт або Позбавляємося від зайвих кілограмів 🔥 Як виглядати стрункою, якщо за новорічні свята ти наїв рятувальний круг? 🙊 Став ❤️ і слухай. 🧘♀️ монолукі - наше все! З ними можна стати стройняшкой року, не менше! 🧘♀️ біла сорочка + легінси / спідниця-олівець / джинси відразу візуально позбавлять вас від 10 кг і 10 років 😉 🧘♀️ чорний костюм з подплечниками і брюки зі стрілками дозволять вам є все, що завгодно 😉 все одно ніхто нічого не помітить 😜 Признавайтесь, кому після новорічних свят потрібно маскуватися? 😜 # Андретан #andretan

Публікація від Andre Tan (@andre_tan_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан розповів, як його "послала" примадонна російської естради Алла Пугачова, якій він запропонував сукні власного виробництва.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Андре Тан
Теги
Мода Стиль
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Комментарии на сайте не модерированы
Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Нужно просто кушать, а не жрать. И следить за собой
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sdfasfgas vanechka
sdfasfgas vanechka
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Закатить можно истерику, а рукава - только закатать. И стройнит не одежда хитрая, а спортзал и "не жрать".
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