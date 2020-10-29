Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: 5 простих способів

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Мода
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Підбірка речей, які роблять фігуру візуально стрункішою

Багато хто чув те, що за допомогою правильно підібраного одягу можна скорегувати форму тіла, але не всі мають уявлення, як саме це зробити.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про 5 правильних варіантів одягу, який допоможе жінкам виглядати візуально стрункішими.

Монохромні образи

Речі одного і того ж відтінку створюють кольорову вертикаль, яка візуально витягує фігуру і робить її стрункішою. Щоб образ в одній колірній палітрі не виглядав нудно, віддайте перевагу яскравим кольорам замість базових тонів і розбавте його аксесуарами.

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: 5 простих способів
Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: 5 простих способів
Сукні на запах

Такий фасон суконь створює вертикальну смугу в образі, яка візуально зробить вас стрункішою. Важливо, щоб вона при цьому акцентувала увагу на талії та вільно сиділа в районі стегон.

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: 5 простих способів
Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: 5 простих способів
Спідниця-олівець

Як правило, саме спідниця-олівець ідеально приховує зайві сантиметри. Головне правило – вибирайте моделі довжини міді й не сильно приталені. Адже інші варіанти можуть зробити фігуру громіздкою і непривабливою.

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: 5 простих способів
Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: 5 простих способів
Одяг із завищеною талією

Одяг із завищеною талією – це ідеальний тренд для жінок з нестандартною фігурою. Джинси кльош або приталені спідниці допоможуть зробити стратегічно вірний акцент, особливо якщо ви заправите в них сорочку або кофту.

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: 5 простих способів
Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: 5 простих способів
V-подібне декольте

Цей прийом теж працює за принципом вертикалі. V-подібний виріз подовжує шию і витягує силует. До того ж, такий фасон робить акцент на красивому декольте і підкреслює тонкі ключиці.

Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: 5 простих способів
Як виглядати стрункіше за допомогою одягу: 5 простих способів

Як спільно OBOZREVATEL, раніше стилістrf Юлія Павлова розповіла про те, який одяг не варто носити жінкам з маленьким ростом.

Мода