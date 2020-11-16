Як виглядати стильно взимку 2021: поради від дизайнерки

Кожна дівчина має виглядати чудово незалежно від погоди. Так, дизайнерка TTSWTRS Анна Осмехіна докладно розповіла, як взимку 2021 залишатися стильною та красивою.

У цьому сезоні не варто забувати про стиль total black. Про це експертка розповіла ексклюзивно для OBOZREVATEL.

Поєднуйте різні стилі в образі

Цієї зими не обійтися без приємного легкого пуховика, бомбера, який добре поєднується з толстовкою й лосинами. До базового гардеробу варто додати боді, обтислі штани й худі, що дозволяють не носити шапку. Завжди в тренді – красиво заміксовані, досить прості речі, доповнені однією харизматичною деталлю.

Поєднуйте різні стилі в образі Pinterest

Робіть акцент на деталях

У холодну пору року зверніть увагу на грубе взуття, на аксесуари неонових кольорів, сумки мікроскопічних розмірів. Безумовно, не варто всі ці ефектні деталі поєднувати в одному образі.

Робіть акцент на деталях Pinterest

Не забувайте про total black

Взимку ефектно матиме вигляд total black із вдалим пуховиком і дуже яскравими кросівками. Або, припустимо, об'ємні спортивні костюми із шовковим мереживним топом і розкішними сережками.

Не забувайте про total black Pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо куртки, які будуть повнити і зіпсують образ.