Як виглядати стильно навесні: топ-7 речей, які потрібно купити

Вже зовсім скоро настане весна, а значить прийшла пора оновити свій гардероб модними новинками.
Про те, які речі слід придбати навесні пише Vogue.ua.
Романтичне плаття з оборками
У 2020 році в тренді будуть повітряні сукні з оборками та всілякими рюшами.
Erdem
vogue.ua
Шкіряна спідниця
На особливу увагу в новому сезоні заслуговують спідниці, які будуть виконані зі шкіри. Робіть ставки на моделі з глибоким розрізом у стегна як у Gucci, спідницю-олівець Givenchy або варіант в карамельному відтінку на запах Tod's.
Gucci
vogue.ua
Тренч незвичайного крою
Класичний бежевий тренч вважається основою гардероба, але навесні 2020 року слід внести трошки деконструкції і кольору для весняного настрою.
Burberry
vogue.ua
Босоніжки з квадратним носком
У сезоні весна-літо 2020 всі дизайнери одноголосно заявили про необхідність придбання босоніжок з квадратним носком. Взуття Tibi, Sies Marjan і Staud - буде кращим рішенням.
Tibi
vogue.ua
Джинси з помітним переднім швом
Широкі джинси з помітним переднім швом стануть ідеальним доповненням до вашого гардеробу. Найвдаліші пари можна зустріти в колекціях Stella McCartney, Versace і Ulla Johnson.
Stella McCartney
vogue.ua
Речі в класичному синьому відтінку
Яскрава фуксія здає свої позиції цієї весни і передають естафету першості відтінку Classic Blue, який експерти інституту Pantone вибрали головним кольором 2020 року.
Balmain
vogue.ua
Мотузковий пояс
Мотузкові пояси цієї весни витісняють великі ремені в стилі 1980-х років. Так, за допомогою ременя-мотузки можна підкреслити лінію талії або доповнити образ.
Isabel Marant
vogue.ua
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