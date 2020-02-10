Як виглядати стильно навесні: топ-7 речей, які потрібно купити

Вже зовсім скоро настане весна, а значить прийшла пора оновити свій гардероб модними новинками.

Про те, які речі слід придбати навесні пише Vogue.ua.

Романтичне плаття з оборками

У 2020 році в тренді будуть повітряні сукні з оборками та всілякими рюшами.

Erdem vogue.ua

Шкіряна спідниця

На особливу увагу в новому сезоні заслуговують спідниці, які будуть виконані зі шкіри. Робіть ставки на моделі з глибоким розрізом у стегна як у Gucci, спідницю-олівець Givenchy або варіант в карамельному відтінку на запах Tod's.

Gucci vogue.ua

Тренч незвичайного крою

Класичний бежевий тренч вважається основою гардероба, але навесні 2020 року слід внести трошки деконструкції і кольору для весняного настрою.

Burberry vogue.ua

Босоніжки з квадратним носком

У сезоні весна-літо 2020 всі дизайнери одноголосно заявили про необхідність придбання босоніжок з квадратним носком. Взуття Tibi, Sies Marjan і Staud - буде кращим рішенням.

Tibi vogue.ua

Джинси з помітним переднім швом

Широкі джинси з помітним переднім швом стануть ідеальним доповненням до вашого гардеробу. Найвдаліші пари можна зустріти в колекціях Stella McCartney, Versace і Ulla Johnson.

Stella McCartney vogue.ua

Речі в класичному синьому відтінку

Яскрава фуксія здає свої позиції цієї весни і передають естафету першості відтінку Classic Blue, який експерти інституту Pantone вибрали головним кольором 2020 року.

Balmain vogue.ua

Мотузковий пояс

Мотузкові пояси цієї весни витісняють великі ремені в стилі 1980-х років. Так, за допомогою ременя-мотузки можна підкреслити лінію талії або доповнити образ.

Isabel Marant vogue.ua

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