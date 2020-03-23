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23 березня • оновлено в 19:45
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Як виглядати стильно навесні: названі наймодніші сумки сезону

1.4т
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Базовий гардероб – це не тільки одяг, але й аксесуари, які є невіддільною частиною стилю.

Про модні варіанти сумок на весну 2020 року пише Cosmopolitan.

Як виглядати стильно навесні: названі наймодніші сумки сезону

pexels.com

Ягідний сезон

Компактна сумка насиченого кольору стане красивим завершенням образу в нейтральних відтінках.

Як виглядати стильно навесні: названі наймодніші сумки сезону

pexels.com

Білий і фактурний

Проста форма у поєднанні з цікавою фактурою – це саме те, що потрібно на кожен день.

Як виглядати стильно навесні: названі наймодніші сумки сезону

pexels.com

Пора цвітіння

Квітковий принт може виглядати водночас витончено і брутально.

Як виглядати стильно навесні: названі наймодніші сумки сезону

pexels.com

Темний режим

Чорний колір – це завжди вдала ідея. Ця "модна класика" красиво поєднуватиметься з будь-якими елементами твого одягу.

Як виглядати стильно навесні: названі наймодніші сумки сезону

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL підготував топ-5 речей, які стилісти не радять носити після 30 років.

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Автор
Марія Дідик
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Виня Ксения
Виня Ксения
Сомневаюсь, что этой весной эти сумки пригодятся.
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