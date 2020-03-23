Як виглядати стильно навесні: названі наймодніші сумки сезону

Базовий гардероб – це не тільки одяг, але й аксесуари, які є невіддільною частиною стилю.

Про модні варіанти сумок на весну 2020 року пише Cosmopolitan.

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Ягідний сезон

Компактна сумка насиченого кольору стане красивим завершенням образу в нейтральних відтінках.

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Білий і фактурний

Проста форма у поєднанні з цікавою фактурою – це саме те, що потрібно на кожен день.

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Пора цвітіння

Квітковий принт може виглядати водночас витончено і брутально.

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Темний режим

Чорний колір – це завжди вдала ідея. Ця "модна класика" красиво поєднуватиметься з будь-якими елементами твого одягу.

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