Як виглядати стильно навесні: названі наймодніші сумки сезону

Базовий гардероб – це не тільки одяг, але й аксесуари, які є невіддільною частиною стилю.
Про модні варіанти сумок на весну 2020 року пише Cosmopolitan.
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Ягідний сезон
Компактна сумка насиченого кольору стане красивим завершенням образу в нейтральних відтінках.
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Білий і фактурний
Проста форма у поєднанні з цікавою фактурою – це саме те, що потрібно на кожен день.
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Пора цвітіння
Квітковий принт може виглядати водночас витончено і брутально.
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Темний режим
Чорний колір – це завжди вдала ідея. Ця "модна класика" красиво поєднуватиметься з будь-якими елементами твого одягу.
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