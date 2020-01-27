Як виглядати стильно і дорого без зайвих витрат: топ-5 хитрощів

Щоб виглядати дорого і стильно, не обов'язково витрачати величезну кількість коштів. Домогтися бажаного результату можна набагато простіше.
Про топ-5 прийомів як завжди виглядати неперевершено – розповів "Рамблер".
Носіть сумочку в руках
Такий спосіб носити аксесуар не псує поставу, роблячи ходу граціозною. Крім того, експерти з мови тіла впевнені: сумочка в руках заявляє про те, що ви особистість, яка знає собі ціну.
Фото: rozetka.com.ua
Заправляйте одяг
Заправлена сорочка або футболка надає образу зібраності та строгості. Це простий спосіб виглядати багато без зайвих витрат!
Фото: cosmo.ru
Доповнюйте образ аксесуарами
Також не варто забувати й про прикраси, адже вони можуть перетворити навіть найнудніше базове вбрання. А також, наприклад, такий аксесуар як годинник, може підкреслити статус.
Фото: liveinternet.ru
Одягайте шкіряні рукавички
Шкіряні рукавички здатні зробити гарний акцент і утеплити ваші ручки в холодну пору року. Крім того, такий елемент гардеробу виглядає дуже елегантно і жіночно в поєднанні з пальто або шубою.
Фото: ivona.bigmir.net
Поєднуйте хустку і сонячні окуляри
За замовчуванням поєднання хустки та сонячних окулярів асоціюється з французьким шиком і англійською аристократичністю. У прийдешньому сезоні такий ансамбль на піку популярності.
Фото: tu-baginya.ru
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