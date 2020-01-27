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27 січня • оновлено в 12:13
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Як виглядати стильно і дорого без зайвих витрат: топ-5 хитрощів

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Щоб виглядати дорого і стильно, не обов'язково витрачати величезну кількість коштів. Домогтися бажаного результату можна набагато простіше.

Про топ-5 прийомів як завжди виглядати неперевершено – розповів "Рамблер".

Носіть сумочку в руках

Такий спосіб носити аксесуар не псує поставу, роблячи ходу граціозною. Крім того, експерти з мови тіла впевнені: сумочка в руках заявляє про те, що ви особистість, яка знає собі ціну.

Як виглядати стильно і дорого без зайвих витрат: топ-5 хитрощів

Фото: rozetka.com.ua

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Заправляйте одяг

Заправлена сорочка або футболка надає образу зібраності та строгості. Це простий спосіб виглядати багато без зайвих витрат!

Як виглядати стильно і дорого без зайвих витрат: топ-5 хитрощів

Фото: cosmo.ru

Доповнюйте образ аксесуарами

Також не варто забувати й про прикраси, адже вони можуть перетворити навіть найнудніше базове вбрання. А також, наприклад, такий аксесуар як годинник, може підкреслити статус.

Як виглядати стильно і дорого без зайвих витрат: топ-5 хитрощів

Фото: liveinternet.ru

Одягайте шкіряні рукавички

Шкіряні рукавички здатні зробити гарний акцент і утеплити ваші ручки в холодну пору року. Крім того, такий елемент гардеробу виглядає дуже елегантно і жіночно в поєднанні з пальто або шубою.

Як виглядати стильно і дорого без зайвих витрат: топ-5 хитрощів

Фото: ivona.bigmir.net

Поєднуйте хустку і сонячні окуляри

За замовчуванням поєднання хустки та сонячних окулярів асоціюється з французьким шиком і англійською аристократичністю. У прийдешньому сезоні такий ансамбль на піку популярності.

Як виглядати стильно і дорого без зайвих витрат: топ-5 хитрощів

Фото: tu-baginya.ru

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Стиль Мода
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