Як виглядати молодше за допомогою прикрас: топ-5 модних варіантів

Від правильно підібраної прикраси залежить, чи виглядатимете ви на кілька років молодшими за вік, який вказаний у паспорті
Про те, як правильно підібрати прикраси – розповів "Рамблер".
Браслет
Жінкам варто вибирати браслети химерної форми, обов'язково елегантні та з тонких металів. Вони будуть говорити про них як про людину сучасну та стильну. Головне правило – не носити дешеві й неякісні аналоги.
Фото: moddam.ru
Сережки
Що стосується сережок – це повинно бути щось витончене. Фахівці радять вибирати краплеподібну форму.
Фото: proba.ua
Великі сережки
Великі сережки мають властивість зменшувати вік. Тому що виглядає це завжди дуже сміливо. Тому не бійтеся ризикувати!
Фото: aliexpress.ru
Ланцюжок
Вибирайте подовжені, тонкі силуети. Не одягайте щось, що буде вас душити або ж акцентувати увагу на лінії підборіддя та шиї.
Фото: joom.com
Каблучки
Каблучки потрібно вибирати світлі, м'які, бажано з кольорами природи, свіжої трави або морської хвилі. Фахівці радять уникати зайвого блиску.
Фото: gabilo.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, вісім чашок трав'яного чаю в день можуть істотно уповільнити процес старіння людського організму. Подробиці читайте тут.
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