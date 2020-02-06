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7 лютого • оновлено в 09:10
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Як виглядати молодше за допомогою прикрас: топ-5 модних варіантів

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Від правильно підібраної прикраси залежить, чи виглядатимете ви на кілька років молодшими за вік, який вказаний у паспорті

Про те, як правильно підібрати прикраси – розповів "Рамблер".

Як виглядати молодше за допомогою прикрас: топ-5 модних варіантів

Браслет

Жінкам варто вибирати браслети химерної форми, обов'язково елегантні та з тонких металів. Вони будуть говорити про них як про людину сучасну та стильну. Головне правило – не носити дешеві й неякісні аналоги.

Як виглядати молодше за допомогою прикрас: топ-5 модних варіантів

Фото: moddam.ru

Сережки

Що стосується сережок – це повинно бути щось витончене. Фахівці радять вибирати краплеподібну форму.

Як виглядати молодше за допомогою прикрас: топ-5 модних варіантів

Фото: proba.ua

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Великі сережки

Великі сережки мають властивість зменшувати вік. Тому що виглядає це завжди дуже сміливо. Тому не бійтеся ризикувати!

Як виглядати молодше за допомогою прикрас: топ-5 модних варіантів

Фото: aliexpress.ru

Ланцюжок

Вибирайте подовжені, тонкі силуети. Не одягайте щось, що буде вас душити або ж акцентувати увагу на лінії підборіддя та шиї.

Як виглядати молодше за допомогою прикрас: топ-5 модних варіантів

Фото: joom.com

Каблучки

Каблучки потрібно вибирати світлі, м'які, бажано з кольорами природи, свіжої трави або морської хвилі. Фахівці радять уникати зайвого блиску.

Як виглядати молодше за допомогою прикрас: топ-5 модних варіантів

Фото: gabilo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, вісім чашок трав'яного чаю в день можуть істотно уповільнити процес старіння людського організму. Подробиці читайте тут.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Мода Стиль
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