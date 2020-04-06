Як виглядати молодше: топ-5 відтінків в одязі, які освіжають. Фото

Колір в одязі творить чудеса: він підкреслює відтінок очей, покращує настрій та допомагає виглядати набагато молодшими за свій вік.

Про те, як правильно одягатися, щоб виглядати на кілька років молодшими – розповість OBOZREVATEL.

Жовтий колір

Це один з трендових кольорів сезону весна-літо 2020. Поєднуйте жовтий з речами та аксесуарами коричневого кольору. Вбрання буде виглядати стильно і гармонійно, а також допоможе виглядати візуально молодше.

Фото: pinterest.com

Бірюзовий

Жінкам зі світлою шкірою варто віддавати перевагу світлішим тонам, а смаглявим підійде будь-який відтінок. Бірюзовий візуально "підсвічує" шкіру і робить вас молодшими.

Фото: femmie.ru

Графітовий

Цей вишуканий відтінок – чудое рішення для тих, хто вважає надає перевагу темним тонам, але втомився від чорного. На відміну від останнього, він менш контрастний, а тому не підкреслить невеликі зморшки або темні кола під очима.

Фото: realfashionist

Червоний

Також не можна не згадати колір, який завжди залишається в моді. Адже червоний колір в одязі завжди буде виглядати стильно, сексуально і молодо.

Фото: telegraf.com.ua

Бузковий

Цей колір не тільки освіжить вашу зовнішність, але і допоможе виглядати аристократично стильно. Використання цього відтінку в одязі зробить ваш образ дорожчим.

Фото: realfashionist

Раніше OBOZREVATEL розповідав про 7 немодних речах з 2000-х, яких потрібно позбутися у 2020 році: зараз в моді зовсім інші моделі та фасони.

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