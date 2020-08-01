Як виглядати красиво жінкам після 40 років: Андре Тан дав поради

Найважливіше правило для жінок після 40 років, які хочуть виглядати бездоганно, – дотримуватися тренду природної краси і відмовитися від нарощених вій, волосся та нігтів.

Фешн-секретами поділився український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram. Він назвав речі, від яких варто відмовитися жінкам після 40, адже вони тільки додадуть небажаного віку (відео дивіться нижче).

Так, Андре Тан порадив забути про поєднання таких кольорів, як чорне-жовте, чорне-червоне. Також не варто використовувати неонові кольори, допускаються тільки вкраплення у вигляді аксесуарів і взуття.

"Очі – дзеркало душі. Відмовтеся від маленьких каменів і золотої оправи в окулярах", – наголосив стиліст.

За його словами, найкраще жінкам після 40 років носити комфортний одяг. Їм варто полюбити лофери, кросівки та пластикову оправу в окулярах. Одяг не повинен нічого стискати або сковувати рухи. Не потрібно боятися того, що у вас вже не така струнка фігура, як була 20 років тому. Навчіться підкреслювати свої переваги та приховувати недоліки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан порадив стильні образи для жінок після 30 років.