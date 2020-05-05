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6 травня • оновлено в 07:13
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Як вибрати модний купальник: головні тренди 2020 року

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Для того, щоб правильно вибрати купальник, відповідний статурі, необхідно визначити тип будови тіла.

Про те, як правильно це зробити, пише видання "Факти".

Як вибрати модний купальник: головні тренди 2020 року

pexels.com

Бувають такі типи будови у жінок, за якими легко дізнатися, як правильно вибрати купальник:

  • форма яблука;

  • форма груші;

  • форма банана (H);

  • форма пісочного годинника;

  • форма перевернутого трикутника.

Якщо хочеться заховати зайві кілограми, необхідно вибрати цілісний купальник. Високий в'язаний купальник підкреслить стрункість ніг, а звичайний ремінець, навпаки, зробить ноги короткими і товстими.

Як вибрати модний купальник: головні тренди 2020 року

pexels.com

Форма яблука

Особливість: важкий верх із тонким низом. Пишні груди з широкими плечима. Стрункі ноги і тонкі руки.

Вибирайте:

  • купальники зі збільшеними мереживними елементами на талії;

  • купальники зі складками або невеликими прикрасами, наприклад, милими маленькими спідницями;

  • різнокольоровий купальник із малюнком;

  • цілісний купальник.

Як вибрати модний купальник: головні тренди 2020 року

pexels.com

Уникайте однотонних купальників, які легко викликають візуальну концентрацію.

Форма груші

Особливість: нижня частина тіла широка, а верхня – тонша, пишні сідниці і стегна.

Підійдуть:

  • купальники з вінтажними розрізами і з високою талією, що зроблять ноги ще довшими;

  • купальники зі щільним дизайнерським верхом;

  • купальники зі спідницею або плавки з поясом.

Як вибрати модний купальник: головні тренди 2020 року

pexels.com

Уникайте цілісного купальника.

Тип банана (тип H)

Особливість: струнке тіло від верху до низу. У жінок із таким типом немає зайвої ваги, але у них одночасно пласкі груди і плоскі стегна.

Рішення:

  • купальники з малюнком на грудях, наприклад, топи з принтами, смужками, квітковими візерунками, клітинами;

  • купальники з елементами оборок, складок або з пензликами;

  • трикутний бікіні або топік, щоб показати ваш плоский живіт.

  • цілісний купальник із ремінцем.

Як вибрати модний купальник: головні тренди 2020 року

pexels.com

Пісочний годинник і форма перевернутого трикутника

Особливість: маленькі груди, тонка талія і міцні стегна.

Рішення:

  • цілісний купальник із високим вирізом.

Як вибрати модний купальник: головні тренди 2020 року

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, які плаття будуть у моді влітку 2020 року.

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Автор
Марія Дідик
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