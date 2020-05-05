Як вибрати модний купальник: головні тренди 2020 року

Для того, щоб правильно вибрати купальник, відповідний статурі, необхідно визначити тип будови тіла.
Про те, як правильно це зробити, пише видання "Факти".
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Бувають такі типи будови у жінок, за якими легко дізнатися, як правильно вибрати купальник:
форма яблука;
форма груші;
форма банана (H);
форма пісочного годинника;
форма перевернутого трикутника.
Якщо хочеться заховати зайві кілограми, необхідно вибрати цілісний купальник. Високий в'язаний купальник підкреслить стрункість ніг, а звичайний ремінець, навпаки, зробить ноги короткими і товстими.
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Форма яблука
Особливість: важкий верх із тонким низом. Пишні груди з широкими плечима. Стрункі ноги і тонкі руки.
Вибирайте:
купальники зі збільшеними мереживними елементами на талії;
купальники зі складками або невеликими прикрасами, наприклад, милими маленькими спідницями;
різнокольоровий купальник із малюнком;
цілісний купальник.
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Уникайте однотонних купальників, які легко викликають візуальну концентрацію.
Форма груші
Особливість: нижня частина тіла широка, а верхня – тонша, пишні сідниці і стегна.
Підійдуть:
купальники з вінтажними розрізами і з високою талією, що зроблять ноги ще довшими;
купальники зі щільним дизайнерським верхом;
купальники зі спідницею або плавки з поясом.
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Уникайте цілісного купальника.
Тип банана (тип H)
Особливість: струнке тіло від верху до низу. У жінок із таким типом немає зайвої ваги, але у них одночасно пласкі груди і плоскі стегна.
Рішення:
купальники з малюнком на грудях, наприклад, топи з принтами, смужками, квітковими візерунками, клітинами;
купальники з елементами оборок, складок або з пензликами;
трикутний бікіні або топік, щоб показати ваш плоский живіт.
цілісний купальник із ремінцем.
pexels.com
Пісочний годинник і форма перевернутого трикутника
Особливість: маленькі груди, тонка талія і міцні стегна.
Рішення:
цілісний купальник із високим вирізом.
pexels.com
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