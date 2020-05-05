Як вибрати модний купальник: головні тренди 2020 року

Для того, щоб правильно вибрати купальник, відповідний статурі, необхідно визначити тип будови тіла.

Про те, як правильно це зробити, пише видання "Факти".

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Бувають такі типи будови у жінок, за якими легко дізнатися, як правильно вибрати купальник:

форма яблука;

форма груші;

форма банана (H);

форма пісочного годинника;

форма перевернутого трикутника.

Якщо хочеться заховати зайві кілограми, необхідно вибрати цілісний купальник. Високий в'язаний купальник підкреслить стрункість ніг, а звичайний ремінець, навпаки, зробить ноги короткими і товстими.

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Форма яблука

Особливість: важкий верх із тонким низом. Пишні груди з широкими плечима. Стрункі ноги і тонкі руки.

Вибирайте:

купальники зі збільшеними мереживними елементами на талії;

купальники зі складками або невеликими прикрасами, наприклад, милими маленькими спідницями;

різнокольоровий купальник із малюнком;

цілісний купальник.

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Уникайте однотонних купальників, які легко викликають візуальну концентрацію.

Форма груші

Особливість: нижня частина тіла широка, а верхня – тонша, пишні сідниці і стегна.

Підійдуть:

купальники з вінтажними розрізами і з високою талією, що зроблять ноги ще довшими;

купальники зі щільним дизайнерським верхом;

купальники зі спідницею або плавки з поясом.

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Уникайте цілісного купальника.

Тип банана (тип H)

Особливість: струнке тіло від верху до низу. У жінок із таким типом немає зайвої ваги, але у них одночасно пласкі груди і плоскі стегна.

Рішення:

купальники з малюнком на грудях, наприклад, топи з принтами, смужками, квітковими візерунками, клітинами;

купальники з елементами оборок, складок або з пензликами;

трикутний бікіні або топік, щоб показати ваш плоский живіт.

цілісний купальник із ремінцем.

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Пісочний годинник і форма перевернутого трикутника

Особливість: маленькі груди, тонка талія і міцні стегна.

Рішення:

цілісний купальник із високим вирізом.

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