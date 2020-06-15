Як вибрати купальник за типом фігури: головні поради

Щоб правильно вибрати купальник для поїздки на море, при покупці слід враховувати особливості вашої статури. Визначивши тип фігури та підібравши правильну модель, ви успішно вирішите проблему.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам дізнатися, які фасони ідеально виглядають на тому чи іншому типі фігури.

Як вибрати купальник за типом фігури

Типи жіночої фігури

• пісочний годинник;

• прямокутник;

• яблуко;

• груша;

• перевернутий трикутник.

Фігура "пісочний годинник": як вибрати купальник

Цей тип фігури є найпривабливішим і найбільш жіночним. Мрія дівчат про 90х60х90: однаковий об'єм грудей та стегон і тонка талія.

Для такої фігури підійдуть майже всі різновиди злитих і роздільних купальників: бікіні, бандо, монокіні, танк, танкіні, майо, халтер, свім-дрес, спортивні. Варто звернути увагу на топову модель цього літа – купальники з високими прорізами на трусиках родом з 90-х.

Купальник на фігуру "пісочний годинник" Pinterest

Тип фігури "прямокутник": які купальники підійдуть

Для "прямокутного", "хлоп'ячого" типу фігури характерні практично однаковий об'єм грудей, талії і стегон.

Оскільки цьому типу фігури бракує жіночних ліній і вигинів, їх потрібно моделювати і створювати за допомогою відповідних купальників:

цільні купальники з глибокими фігурними вирізами на боках, з ремінцем;

купальники з воланами, рюшами, складками, пензликами на ліфі і трусиках;

фасони асиметричного крою;

купальники з високими плавками;

моделі з подовженим до талії топом.

Купальник на фігуру "прямокутник" Pinterest

Купальники на фігуру "прямокутник" Pinterest

Фігура "яблуко": як підібрати купальник

Силует жінок з типом фігури "яблуко", як повних, так і худих, за контурами нагадує букву О. Це можуть бути середні або пишні груди, злегка помітна талія або її відсутність, вузькі або широкі стегна і довгі ноги.

Вибираючи купальник, необхідно зробити акцент на струнких ногах та приховати живіт. Для такої фігури підійдуть:

купальники з завищеною лінією талії;

моделі з великими мереживами на талії;

асиметричні фасони з одного бретелькою і злегка вільним від грудей кроєм, які приховають живіт;

моделі з щільною чашкою або навіть пуш-апом, щоб підкреслити груди і не дати загубитися їй на тлі об'ємної талії;

строкаті купальники з малюнком;

купальники зі складками або невеликими прикрасами, наприклад, з маленькими спідничками.

Купальник на фігуру "яблуко" Pinterest

Купальники на фігуру "яблуко" Pinterest

Купальники для фігури "груша"

Пишні стегна та сідниці й тонка талія – такому типу фігури підійдуть наступні моделі:

купальники з воланами, рюшами у верхній частині або на ліфі;

купальники з вінтажними розрізами і високою талією, що візуально подовжують ноги;

моделі зі спортивним топом.

Для округлих стегон:

V-подібні плавки і такі, що частково оголюють стегна;

темні трусики;

трусики з тонкими ремінцями з боків.

Купальник на фігуру "груша" Pinterest

Купальник: фігура "груша" Pinterest

Купальник для фігури "груша" Pinterest

Фігура "перевернутий трикутник"

Таку фігуру ще називають "морквинка" або "фігура плавчині": через широкі плечі, масивну грудну клітку та вузькі стегна – силует звужується до низу. При такій фігурі варто візуально зробити стегна ширшими – змістити акцент на низ купальника.

Які купальники підійдуть:

купальники з плавками-спідницею;

моделі з великим і строкатим малюнком у нижній частині;

асиметричного крою;

плавки-шорти.

Купальник на фігуру "перевернутий трикутник" Pinterest

Купальники для фігури "перевернутий трикутник" Pinterest

Купальники на фігуру "перевернутий трикутник" Pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо наймодніший купальник на літо 2020 року.