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30 січня • оновлено в 13:17
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Як урізноманітнити зимовий гардероб: п'ять модних способів

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У розпал зими особливо гостро відчувається втома від сезонного однотипного гардероба. Ситуацію легко виправити додавши яскравих деталей в образи.

Про те, як урізноманітнити свій гардероб пише Harpers Bazaar.

Як урізноманітнити зимовий гардероб: п'ять модних способів
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Додайте яскравих фарб

Це найпростіший спосіб урізноманітнити ваш образ взимку. Навіть дуже холодна погода не привід відмовлятися від барвистих речей.

Як урізноманітнити зимовий гардероб: п'ять модних способів

pexels.com

Білий total look

Білі речі – обов'язковий елемент гардероба багатьох героїнь street style. А монолук в одному відтінку приверне увагу і нікого не залишить байдужим.

Як урізноманітнити зимовий гардероб: п'ять модних способів

pexels.com

Акцент на ефектний аксесуар

І нехай це буде хутряна сумка актуального бежевого відтінку або яскраву прикрасу.

Як урізноманітнити зимовий гардероб: п'ять модних способів

pexels.com

Шкіряний піджак

Як в цьому сезоні, так і в наступному варто звернути увагу на цю ультрамодну річ: перевага її в тому, що колір можна вибрати будь-який, головне тут матеріал.

Як урізноманітнити зимовий гардероб: п'ять модних способів

harpersbazaar.com.ua

Комір

Мода знову цитує улюблені модні декади. У цьому сезоні дійсно потрібно носити комірці. Вони можуть бути гострими – в дусі 70-х – або олдскульний з тонкого мережива.

Як урізноманітнити зимовий гардероб: п'ять модних способів

harpersbazaar.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-3 "маст хев" елементи гардеробу зими 2020.

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Автор
Марія Дідик
Теги
Стиль Мода
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