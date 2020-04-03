Як урізноманітнити гардероб: названо наймодніший принт весни 2020

Наймоднішим принтом, яким можна урізноманітнити свій гардероб навесні 2020 року є тропіки. Цей малюнок розбавить образ, а також зробить його яскравішим.

Принт повернувся на подіуми завдяки колекції весна-літо 2020 від Versace, пише Cosmopolitan.

Versace vogue.ua

Пальми, ліани, екзотичні квіти і папуги - всі ці строкаті модні принти на сукнях, спідницях і навіть сумках зможуть підбадьорити в період карантину. Крім того, слід звернути увагу і на гавайські сорочки. Їх можна поєднувати з джинсами або спідницями.

Versace vogue.ua

Versace vogue.ua

Versace vogue.ua

Versace vogue.ua

Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.

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