Як урізноманітнити гардероб: названо наймодніший принт весни 2020

Наймоднішим принтом, яким можна урізноманітнити свій гардероб навесні 2020 року є тропіки. Цей малюнок розбавить образ, а також зробить його яскравішим.
Принт повернувся на подіуми завдяки колекції весна-літо 2020 від Versace, пише Cosmopolitan.
Versace
vogue.ua
Пальми, ліани, екзотичні квіти і папуги - всі ці строкаті модні принти на сукнях, спідницях і навіть сумках зможуть підбадьорити в період карантину. Крім того, слід звернути увагу і на гавайські сорочки. Їх можна поєднувати з джинсами або спідницями.
Versace
vogue.ua
Versace
vogue.ua
Versace
vogue.ua
Versace
vogue.ua
Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.
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