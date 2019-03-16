Як українка стала законодавцем моди в США: історія успіху

Мабуть, повторити успіх киянки Валентини Саніної-Шлеє, яка підкорила століття тому світ американської моди, не вдалося ще жодному дизайнерові. В її сукні одягався весь заокеанський бомонд від Грети Гарбо до Одрі Хепберн, а її салон "Valentina" конкурував з модним будинком мадемуазель Шанель.

Саніна належала до фатального типу жінок, які своїм магнетизмом притягували до себе потрібних людей і вміли опинитися в потрібному місці в потрібний час. І хоча вважати її частиною української діаспори не варто, але залишений нею слід в історії голлівудської моди, вартий уваги.

Валентина Саніна Фото: izuminki.com

Любов і еміграція

Про дореволюційний період життя Саніної відомо дуже мало. Вона народилася в 1894 році в Києві, де закінчила гімназію і драматичні курси та виступала на театральній сцені. У 1918 році Валентина переїхала до Харкова, де продовжувала працювати в якості театральної актриси.

Одного разу в кабаре при харківському Будинку артиста вона познайомилася з Олександром Вертинським. Саніна полонила його своєю красою і живим розумом. Про їхню першу зустріч він пізніше згадував: "Вона була дуже ефектна, ця жінка. Її голова була точно в золотій короні .... вона була схожа на пухнасту ангорську кішку ... Я зрозумів, що загинув, але без бою здаватися не збирався ".

Валентина Саніна Фото: elegantnewyork.com

Незабаром Вертинський поїхав на гастролі до Одеси, а Саніна опинилася в Криму. Письменник ще довго не міг забути Валентину, присвячував їй романси, навіть через багато років писав про неї вірші. Вона ж в Криму познайомилася з підприємцем Георгієм Шлеє і вийшла за нього заміж. Подружжя поїхало до Туреччини, звідти перебралося в Європу, а потім оселилося в США.

Валентина Саніна та Георгій Шлеє Фото: pate.in.ua

"Плаття від Валентини"

У США Георгій став успішним театральним імпресаріо, а Валентина спробувавши знову стати актрисою, зайнялася дизайном одягу. У 1928 році вона відкрила в Нью-Йорку свій будинок моди "Valentina Gowns" ("Плаття від Валентини"), який незабаром став дуже популярним серед голлівудської богеми.

Фото: izuminki.com

Валентина Саніна Фото: izuminki.com

Наряди Саніної відрізнялися поєднанням простоти, зручності і розкоші. Вона ввела в моду китайські жакети і сукні з японськими поясами-обі, тюрбани і вуалі, сукні та пальто з капюшонами, спідниці-штани і капелюхи-кули. У 1940-х роках Валентина стала одним з наймодніших і дорогих дизайнерів одягу в США і найбільш затребуваним модельєром бродвейських постановок.

Валентина Саніна Фото: informsklad.ru

Фото: pate.in.ua

Валентина працює з Гретою Гарбо Фото: izbrannoe.com

Спідниця і капелюшок Valentina, що належали Греті Гарбо Фото: names.ru

Жіноча дружба: від любові до ненависті

Не дивно, що в елегантні і лаконічні наряди Саніної одна за одною стали вбиратися головні модниці Америки. Одного разу поріг її салону переступила Грета Гарбо, яка незабаром стала її постійною клієнткою.

Валентина Саніна і Грета Гарбо Фото: pate.in.ua

Грета і Валентина швидко подружилися: вони були дуже схожі зовні, любили проводити разом час і жартувати над американською богемою, іноді видаючи себе на публіці один за одного. Однак їхня дружба несподівано завершилася: чоловік Саніної познайомився з Гарбо і закохався в неї. Актриса відповіла йому взаємністю, але від дружини Георгій йти не збирався, і на всіх світських заходах вони з'являлися втрьох.

Грета Гарбо і Георгій Шлее Фото: pate.in.ua

Пізніше Гарбо навіть купила квартиру в тому ж будинку, де жила пара. Валентині доводилося миритися з тим, що кожне літо Грета і Джордж проводили разом. Після смерті чоловіка в 1964 році виявилося, що весь свій статок він заповідав Гарбо, а у Саніної залишилася тільки квартира в Нью-Йорку. Також вона до кінця своїх днів не могла пробачити колишній подрузі цієї зради.

"Рівняйсь на століття, а не на рік"

Засновниця улюблених суконь класичного Голлівуду померла в 1989 році. Домігшись неймовірної слави і визнання за кордоном, вона завжди вчила не рівнятися в моді на рік, а рівнятися на століття, і шила сукні, одягнути які могла б кожна модниця навіть сьогодні.

Валентина Саніна Фото: lichnosti.net

Зазначимо, на багато з її нарядів можна подивитися в американському музеї "Метрополітен".

Моделі, створені Валентиною Санін-Шлеє. Музей Метрополітен, Нью-Йорк Фото: izuminki.com

Плаття і два пальто авторства Валентини, що належали Греті Гарбо Фото: izuminki.com

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