Як стильно одягатися взимку 2019-2020: поради стилістки

У будь-який час року хочеться виглядати красиво, яскраво і стильно, але часом буває непросто скомбінувати одяг між собою, який є у вас в гардеробі.
Тому стилістка Юлія Козова підготувала топ-5 варіантів поєднань одягу, які зроблять вас модними взимку 2019-2020. Про це повідомляє "Cosmopolitan".
Штани, заправлені в чоботи
За словами експертки, одним із трендів зимового сезону — носити штани, заправлені в чоботи. Однак вони повинні бути не скінні, а прямого або широкого крою. Крім того, щоб зберегти симетричні пропорції, верх повинен бути не менш об'ємним, ніж низ.
Фото: cosmo.ru
Фото: vogue.ru
Фото: buro247.kz
Широкі штани та об'ємний піджак
Якщо раніше стилісти говорили, що в образі лише одна річ повинна бути об'ємною, щоб не перевантажувати фігуру, то взимку 2019-2020 курс узятий на максималізм. Поєднання довгих широких штанів з піджаком "з чоловічого плеча" — хіт прийдешнього сезону. Додати можна кросівки, грубі черевики і взуття з підборами.
Фото: cosmo.ru
Фото: vogue.ru
Фото: vogue.ru
Грубе взуття і жіночний образ
Також один із трендів зими — носити грубі черевики з жіночними спідницями й светрами по фігурі, а також з вечірніми пишними сукнями. Це чудовий варіант напередодні новорічних свят.
Фото: cosmo.ru
Фото: edinstvennaya.ua
Фото: instagram/rudovanata
Монохромний образ у світлих відтінках
Для того, щоб показати в сірі й похмурі зимові дні свою яскравість та індивідуальність, стилістка радить підібрати монохромний образ у відтінках білого, молочного, бежевого і світло-сірого. Або ж створити тотал-образ в одному кольорі.
Фото: cosmo.ru
Фото: ledixbeauty.ru
Фото: ledixbeauty.ru
Шарф-палантин, заправлений за пояс пальто
Взимку 2019-2020 також буде модно перекидати об'ємний шарф через плече, або через шию і закріплювати його під поясом пальто. Такий прийом не тільки буде виглядати надзвичайно, але і візуально витягне силует за рахунок прямих вертикальних ліній.
Фото: cosmo.ru
Фото: fashion-likes.ru
Фото: fashion-likes.ru
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