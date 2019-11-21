Як стильно одягатися взимку 2019-2020: поради стилістки

У будь-який час року хочеться виглядати красиво, яскраво і стильно, але часом буває непросто скомбінувати одяг між собою, який є у вас в гардеробі.

Тому стилістка Юлія Козова підготувала топ-5 варіантів поєднань одягу, які зроблять вас модними взимку 2019-2020. Про це повідомляє "Cosmopolitan".

Штани, заправлені в чоботи

За словами експертки, одним із трендів зимового сезону — носити штани, заправлені в чоботи. Однак вони повинні бути не скінні, а прямого або широкого крою. Крім того, щоб зберегти симетричні пропорції, верх повинен бути не менш об'ємним, ніж низ.

Фото: cosmo.ru

Фото: vogue.ru

Фото: buro247.kz

Широкі штани та об'ємний піджак

Якщо раніше стилісти говорили, що в образі лише одна річ повинна бути об'ємною, щоб не перевантажувати фігуру, то взимку 2019-2020 курс узятий на максималізм. Поєднання довгих широких штанів з піджаком "з чоловічого плеча" — хіт прийдешнього сезону. Додати можна кросівки, грубі черевики і взуття з підборами.

Фото: cosmo.ru

Фото: vogue.ru

Фото: vogue.ru

Грубе взуття і жіночний образ

Також один із трендів зими — носити грубі черевики з жіночними спідницями й светрами по фігурі, а також з вечірніми пишними сукнями. Це чудовий варіант напередодні новорічних свят.

Фото: cosmo.ru

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: instagram/rudovanata

Монохромний образ у світлих відтінках

Для того, щоб показати в сірі й похмурі зимові дні свою яскравість та індивідуальність, стилістка радить підібрати монохромний образ у відтінках білого, молочного, бежевого і світло-сірого. Або ж створити тотал-образ в одному кольорі.

Фото: cosmo.ru

Фото: ledixbeauty.ru

Фото: ledixbeauty.ru

Шарф-палантин, заправлений за пояс пальто

Взимку 2019-2020 також буде модно перекидати об'ємний шарф через плече, або через шию і закріплювати його під поясом пальто. Такий прийом не тільки буде виглядати надзвичайно, але і візуально витягне силует за рахунок прямих вертикальних ліній.

Фото: cosmo.ru

Фото: fashion-likes.ru

Фото: fashion-likes.ru

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