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27 березня • оновлено в 10:53
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Як стильно носити білу сорочку навесні: топ-5 варіантів на всі випадки життя

1.4т
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Біла сорочка – must-have жіночого гардероба незалежно від сезону та актуальних тенденцій. Вона підійде абсолютно всім і доповнить будь-який образ.

Про топ-5 різних способів, як поєднати білу сорочку і виглядати стильно навесні-2020 – розповість OBOZREVATEL.

З сукнею

Якщо ви хочете виглядати стильно і незвично – поєднуйте білу сорочку з сукнею з бретелями або без них. Такий варіант відмінно підійде як для робочих зустрічей, так і для прогулянки по парку.

Як стильно носити білу сорочку навесні: топ-5 варіантів на всі випадки життя

Фото: marselina.ru

Як стильно носити білу сорочку навесні: топ-5 варіантів на всі випадки життя

Фото: trserial.net.ua

З чорними штанами

Поєднання чорних штанів та білої сорочки – класика на всі часи. Зазначимо, що такий образ варто доповнити високими підборами, так ви будете виглядати більш витончено і стильно.

Як стильно носити білу сорочку навесні: топ-5 варіантів на всі випадки життя

Фото: violet-lady.ru

Як стильно носити білу сорочку навесні: топ-5 варіантів на всі випадки життя

Фото: violet-lady.ru

З максіспідницею з високою талією

Максіспідниця – це відмінний вибір для весни-2020. Більше того, ця модель є ідеальним контрастом для стилізації з білою сорочкою. Зазначимо, що в такому образі ви будете виглядати вище і стрункіше.

Як стильно носити білу сорочку навесні: топ-5 варіантів на всі випадки життя

Фото: trserial.net.ua

Як стильно носити білу сорочку навесні: топ-5 варіантів на всі випадки життя

Фото: nemodno.com

З кросівками

Також спробуйте поєднувати білу сорочку з джинсами та кросівки – це буде виглядати дуже стильно.

Як стильно носити білу сорочку навесні: топ-5 варіантів на всі випадки життя

Фото: trserial.net.ua

Як стильно носити білу сорочку навесні: топ-5 варіантів на всі випадки життя

Фото: ohfashion.ru

З шовковим шарфом

Якщо хочете додати акцент у свій образ – використовуйте шовковий шарф. Носіть його на голові, шиї або на зап'ясті.

Як стильно носити білу сорочку навесні: топ-5 варіантів на всі випадки життя

Фото: trserial.net.ua

Як стильно носити білу сорочку навесні: топ-5 варіантів на всі випадки життя

Фото: mirtesen.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
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