Як стильно носити білу сорочку навесні: топ-5 варіантів на всі випадки життя

Біла сорочка – must-have жіночого гардероба незалежно від сезону та актуальних тенденцій. Вона підійде абсолютно всім і доповнить будь-який образ.
Про топ-5 різних способів, як поєднати білу сорочку і виглядати стильно навесні-2020 – розповість OBOZREVATEL.
З сукнею
Якщо ви хочете виглядати стильно і незвично – поєднуйте білу сорочку з сукнею з бретелями або без них. Такий варіант відмінно підійде як для робочих зустрічей, так і для прогулянки по парку.
Фото: marselina.ru
Фото: trserial.net.ua
З чорними штанами
Поєднання чорних штанів та білої сорочки – класика на всі часи. Зазначимо, що такий образ варто доповнити високими підборами, так ви будете виглядати більш витончено і стильно.
Фото: violet-lady.ru
Фото: violet-lady.ru
З максіспідницею з високою талією
Максіспідниця – це відмінний вибір для весни-2020. Більше того, ця модель є ідеальним контрастом для стилізації з білою сорочкою. Зазначимо, що в такому образі ви будете виглядати вище і стрункіше.
Фото: trserial.net.ua
Фото: nemodno.com
З кросівками
Також спробуйте поєднувати білу сорочку з джинсами та кросівки – це буде виглядати дуже стильно.
Фото: trserial.net.ua
Фото: ohfashion.ru
З шовковим шарфом
Якщо хочете додати акцент у свій образ – використовуйте шовковий шарф. Носіть його на голові, шиї або на зап'ясті.
Фото: trserial.net.ua
Фото: mirtesen.ru
Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.
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