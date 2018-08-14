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"Як руки-базуки": дивне вбрання Дорофеєвої засудили в мережі

22тЧитати новину російською

Вокалістка популярного українського гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва спантеличила своїх шанувальників новим експериментальним образом, який викликав суперечки в мережі.

Так, артистка постала перед камерою в екстравагантному вбранні: напівпрозорих легінсах і жовтому піджаку з масивними рукавами, через які Надю порівняли зі знаменитим синтоловим бодібілдером "Руки-базуки" (Кирило Терешин). Знімок опублікований в Instagram-акаунті Дорофеєвої.

Шанувальники розкритикували дивний одяг співачки. Особливо їх збентежили вульгарні лосини, крізь які видно білизну. Вони присоромили Надю, зазначивши, що вона "занадто часто показує свої труси".

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Піджак також викликав суперечки серед фоловерів, які назвали його прикладом несмаку.

Однак, при цьому, величезна кількість фанів похвалила Дорофеєву за сміливий і незвичний лук, зазначивши, що співачка в будь-якому вигляді - справжня красуня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Надя Дорофеєва захопила своїх шанувальників новим спокусливим фото, через яке її назвали володаркою "кращих стегон країни".

Особи
Надя ДорофєєваЧас минув
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