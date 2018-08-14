"Як руки-базуки": дивне вбрання Дорофеєвої засудили в мережі

Вокалістка популярного українського гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва спантеличила своїх шанувальників новим експериментальним образом, який викликав суперечки в мережі.
Так, артистка постала перед камерою в екстравагантному вбранні: напівпрозорих легінсах і жовтому піджаку з масивними рукавами, через які Надю порівняли зі знаменитим синтоловим бодібілдером "Руки-базуки" (Кирило Терешин). Знімок опублікований в Instagram-акаунті Дорофеєвої.
Шанувальники розкритикували дивний одяг співачки. Особливо їх збентежили вульгарні лосини, крізь які видно білизну. Вони присоромили Надю, зазначивши, що вона "занадто часто показує свої труси".
Піджак також викликав суперечки серед фоловерів, які назвали його прикладом несмаку.
Однак, при цьому, величезна кількість фанів похвалила Дорофеєву за сміливий і незвичний лук, зазначивши, що співачка в будь-якому вигляді - справжня красуня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Надя Дорофеєва захопила своїх шанувальників новим спокусливим фото, через яке її назвали володаркою "кращих стегон країни".