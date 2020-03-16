Як приховати зайву вагу за допомогою одягу: названі способи

Для того, щоб візуально приховати зайві кілограми не обов'язково виснажувати себе дієтами і тренуваннями. Можна, просто правильно підібрати вбрання.
Про те, як приховати недоліки фігури за допомогою одягу пише "Рамблер".
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Ретельно вибирайте кольори
Якщо вам є, що приховувати, придивіться до монохромних темних кольорів. Підійдуть будь-які варіанти: глибокий синій, смарагдовий, пурпурний.
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Багатошаровість
Намагайтеся створювати складні комплекти. Для виходу в офіс оберіть кілька блузок з рукавами різної довжини, зверху можна накинути жакет або піджак прямого крою.
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Не переборщіть з кольрами
Однотонність особливо хорошого виглядає в брючних і класичних костюмах зі спідницею.
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Слідкуйте за талією
Слід вибирати моделі джинсів і брюк із завищеною талією.
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