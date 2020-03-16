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16 березня • оновлено в 13:25
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Як приховати зайву вагу за допомогою одягу: названі способи

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Для того, щоб візуально приховати зайві кілограми не обов'язково виснажувати себе дієтами і тренуваннями. Можна, просто правильно підібрати вбрання.

Про те, як приховати недоліки фігури за допомогою одягу пише "Рамблер".

Як приховати зайву вагу за допомогою одягу: названі способи

pexels.com

Ретельно вибирайте кольори

Якщо вам є, що приховувати, придивіться до монохромних темних кольорів. Підійдуть будь-які варіанти: глибокий синій, смарагдовий, пурпурний.

Як приховати зайву вагу за допомогою одягу: названі способи

pexels.com

Багатошаровість

Намагайтеся створювати складні комплекти. Для виходу в офіс оберіть кілька блузок з рукавами різної довжини, зверху можна накинути жакет або піджак прямого крою.

Як приховати зайву вагу за допомогою одягу: названі способи

pexels.com

Не переборщіть з кольрами

Однотонність особливо хорошого виглядає в брючних і класичних костюмах зі спідницею.

Як приховати зайву вагу за допомогою одягу: названі способи

pexels.com

Слідкуйте за талією

Слід вибирати моделі джинсів і брюк із завищеною талією.

Як приховати зайву вагу за допомогою одягу: названі способи

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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