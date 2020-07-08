Як приховати зайву вагу за допомогою одягу: 4 модних прийоми

Для того щоб приховати зайві кілограми, іноді досить просто підібрати правильне вбрання.

Про те, як приховати недоліки й відчувати себе впевненіше в тому, що ви носите, пише "Рамблер".

Монохром

Речі одного і того ж відтінку створюють кольорову вертикаль, яка візуально витягує фігуру і робить її стрункішою. Щоб образ в одній колірній палітрі не виглядав нудно, віддайте перевагу яскравим кольорам замість базових тонів і розбавте його аксесуарами.

sydnestyle.com

Штани кльош

Кльош не тільки візуально додає зросту, але і візуально прибирає зайві об`єми на стегнах, і додає образу жіночності. Однак варто зазначити, що таку модель штанів краще поєднувати з взуттям на підборах або на масивній товстій підошві.

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Сукня на запах

Такий фасон суконь створює вертикальну смугу в образі, яка візуально зробить вас стрункішою. Важливо, щоб вона при цьому акцентувала увагу на талії та вільно сиділа в районі стегон.

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V-подібний виріз

Цей прийом теж працює за принципом вертикалі. V-подібний виріз подовжує шию і витягує силует. До того ж, такий фасон робить акцент на красивому декольте і підкреслює тонкі ключиці.

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