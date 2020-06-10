Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу: лайфхаки від Андре Тана

Український дизайнер і модельєр Андре Тан розповів, як правильно підібрати літній одяг, щоб приховати зайві кілограми.

Так, порадами він поділився на особистій сторінці в Instagram. За словами Андре Тана, по-перше, потрібно відмовитися від екстремального оверсайз і приталеного одягу. Він зазначив, що ідеальним вибором стануть шорти-бермуди та літній топ вільного крою.

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Також він порадив не вибирати вбрання з яскравими кольорами й утриматися від білих штанів та суконь, які можуть візуально додати сантиметрів талії. Він рекомендує придивитися до одягу, зробленого в спокійних, приглушених відтінках.

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Андре Тан також зазначив, що зменшити форми допоможуть джинси, спідниці та штани прямого крою. А ось плісировані спідниці або сукні з таким низом він не радить додавати у свій літній гардероб.

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За словами дизайнера, не варто одягати й довгі футболки, блузи та світшоти. Адже таке вбрання не лише не допоможе приховати вам зайві кілограми, але й візуально додасть їх. Моделі довжиною трохи нижче талії – ось який одяг допоможе виглядати стрункіше.

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Накладні кишені на грудях і пишні рукави-волани – тренд сезону. Однак вони також можуть візуально збільшити форми. Андре Тан радить робити невеликий акцент на талії та утриматися від зайвого декору вбрання.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали головні кольори літа 2020 в одязі.