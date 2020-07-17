Як приховати неідеальні ноги за допомогою одягу: Андре Тан дав поради

Ольга Веркалець Мода 14:32, 17.07.2020

Український дизайнер і модельєр Андре Тан порадив, як приховати неідеальні ноги за допомогою одягу і виглядати стильно. Також він розповів, які речі будуть тільки підкреслювати недоліки.

Фешн-експерт відзначив, що незалежно від форм або типу фігури кожна дівчина повинна впевнено почуватися і мати різноманітний трендовий гардероб. Відповідне відео Андре Тан опублікував у своєму Instagram-акаунті (ролик дивіться в кінця новини).

Отже, приховати свої ніжки можна завдяки таким речам, як:

  • штани-палаццо (бажано з розрізами, адже це хіт літнього сезону);

  • спідниця-гофре;

  • кюлоти;

  • спідниця-олівець (довжини на долоню нижче коліна);

  • сукні та спідниці довжини максі.

Спідниця-гофре
confettissimo.com

Проте є тренди, які Андре Тан не радить одягати дівчатам з неідеальною фігурою, адже вони тільки підкреслюють недоліки. До такого списку входять:

  • штани-скінні;

  • велосипедки;

  • капрі;

  • спідниці довжини міні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, джинси з розрізами під сідницями Peekaboo pants стали новим літнім трендом серед знаменитостей в 2020 році.

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