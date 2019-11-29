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29 листопада • оновлено в 10:46
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Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

10.7т
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Не кожна модна стрижка підійде для дівчини за 30. Досвідчені майстри радять віддавати перевагу натуральним відтінкам і варіантам стрижок, здатних зупинити візуальне старіння.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам поглянути на жіночі стрижки, які ідеально підійдуть після 30 років.

Короткі жіночі стрижки після 30

Якщо вам за 30, хорошим варіантом для вас буде коротка стрижка. Головний її "плюс" в тому, що за волоссям стає дуже легко доглядати, а безліч варіантів укладання дозволяють вибрати декілька відповідних зачісок.

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

salonsecret.ru

Ідеальні будуть такі моделі стрижок, як піксі, піксі-боб, короткі стрижки з подовженим чубчиком, асиметричні стрижки гарсон, стрижки з високою верхівкою, градуйоване каре.

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

ayelinta.com

А асиметрія і подовжені пасма допоможуть приховати дрібні недоліки шкіри.

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

salonsecret.ru

При цьому важливо пам'ятати, що коротка стрижка після 30 виглядатиме добре з "правильним" овалом обличчя інакше будь-які його недоліки будуть втричі помітніші. Зверніть увагу на вилиці: якщо вони дійсно красиво окреслені, обираючи стрижку, акцентуйте увагу саме на них.

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

Luv.ru

А повним жінкам не підійдуть стрижки з голеною потилицею – це тільки підкреслить повноту і буде виглядати неестетично. Худим і невисоким дівчатам не рекомендуються пишні стрижки з начосом – вони зроблять фігуру непропорційною.

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Жіночі стрижки на середнє волосся після 30 років

Стрижки на волосся середньої довжини обирає більшість жінок, оскільки така довжина зручна і в догляді, і добре приховує недоліки.

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

Hair Moda

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

salonsecret.ru

Ідеально після 30 підійдуть стрижки Шеггі-боб, драбинка на середню довжину, каскад на середнє волосся, повітряна стрижка пір'ям, які також потрібно підбирати індивідуально, орієнтуючись на форму обличчя і типаж жінки.

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

Hair Moda

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

Зачіска-Стріжка.ру

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

concept-hair.ru

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Довгі стрижки після 30

Довге волосся не дарма вважається головною ознакою жіночої краси і сексуальності. Стрижки на довге волосся дозволяють експериментувати з ними під час укладання.

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

Зачіска-Стріжка.ру

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

Ідеальними після 30 будуть такі жіночі стрижки як драбинка на довге волосся і каскад на довге волосся, багатошарові зачіски з кучерявими і ідеально гладкими волоссям, різноманітні градуйовані стрижки з чубчиками.

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

Hair Moda

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

Pinterest

Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

vplate.ru

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Тег
стрижка
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