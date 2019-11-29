Як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30

Не кожна модна стрижка підійде для дівчини за 30. Досвідчені майстри радять віддавати перевагу натуральним відтінкам і варіантам стрижок, здатних зупинити візуальне старіння.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам поглянути на жіночі стрижки, які ідеально підійдуть після 30 років.

Короткі жіночі стрижки після 30

Якщо вам за 30, хорошим варіантом для вас буде коротка стрижка. Головний її "плюс" в тому, що за волоссям стає дуже легко доглядати, а безліч варіантів укладання дозволяють вибрати декілька відповідних зачісок.

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Ідеальні будуть такі моделі стрижок, як піксі, піксі-боб, короткі стрижки з подовженим чубчиком, асиметричні стрижки гарсон, стрижки з високою верхівкою, градуйоване каре.

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А асиметрія і подовжені пасма допоможуть приховати дрібні недоліки шкіри.

salonsecret.ru

При цьому важливо пам'ятати, що коротка стрижка після 30 виглядатиме добре з "правильним" овалом обличчя інакше будь-які його недоліки будуть втричі помітніші. Зверніть увагу на вилиці: якщо вони дійсно красиво окреслені, обираючи стрижку, акцентуйте увагу саме на них.

Luv.ru

А повним жінкам не підійдуть стрижки з голеною потилицею – це тільки підкреслить повноту і буде виглядати неестетично. Худим і невисоким дівчатам не рекомендуються пишні стрижки з начосом – вони зроблять фігуру непропорційною.

Жіночі стрижки на середнє волосся після 30 років

Стрижки на волосся середньої довжини обирає більшість жінок, оскільки така довжина зручна і в догляді, і добре приховує недоліки.

Hair Moda

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Ідеально після 30 підійдуть стрижки Шеггі-боб, драбинка на середню довжину, каскад на середнє волосся, повітряна стрижка пір'ям, які також потрібно підбирати індивідуально, орієнтуючись на форму обличчя і типаж жінки.

Hair Moda

Зачіска-Стріжка.ру

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Довгі стрижки після 30

Довге волосся не дарма вважається головною ознакою жіночої краси і сексуальності. Стрижки на довге волосся дозволяють експериментувати з ними під час укладання.

Зачіска-Стріжка.ру

Ідеальними після 30 будуть такі жіночі стрижки як драбинка на довге волосся і каскад на довге волосся, багатошарові зачіски з кучерявими і ідеально гладкими волоссям, різноманітні градуйовані стрижки з чубчиками.

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