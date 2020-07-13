Як підібрати сумку до сукні за кольором: поради від Андре Тана

Крістіна Долматова Мода 17:57, 13.07.2020 Оновлено: 17:58, 13.07.2020

Український дизайнер і модельєр Андре Тан показав, які кольори й фасони суконь будуть актуальні влітку і розповів, як до них підібрати сумку.

Відповідною інформацією він поділився на особистій сторінці в Instagram. "Вибираємо сумку до сукні за кольором. Ловіть кілька колірних комбінацій та вибирайте те, що найбільше сподобалося. Експериментуйте і додавайте більше фарб в це літо", – зазначив Андре Тан.

Рожева сукня

Жіночність ніхто не скасовував, а найкраще її підкреслить ніжна рожева сукня. До неї підійде сумка рожевого або фіолетового кольору, а також бірюзові або жовті аксесуари.

Instagram Андре Тана

Червоне вбрання

Такі сукні одягають досить сміливі красуні, адже в цьому одязі вони завжди будуть в центрі уваги. Однак дизайнер зазначив, що не варто до такого вбрання підбирати червону сумочку. Найкраще тут підійдуть відтінки синього і жовтого.

Instagram Андре Тана

Цукровий мигдаль

Головним кольором цього сезону є цукровий мигдаль, тому модницям радять придбати сукню даного відтінку. За словами Андре Тана, до нього найкраще підійдуть аксесуари темних відтінків: синього, коричневого, зеленого і бордового кольорів.

Instagram Андре Тана

Смарагдова сукня

Не обійтися модницям цього літа й без смарагдових суконь. Андре Тан рекомендує доповнити такий образ аксесуарами в яскравих тонах: жовтому, помаранчевому, червоному або фіолетовому.

Instagram Андре Тана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан розповів, як правильно підібрати літній одяг, щоб приховати зайві кілограми.

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