Як підібрати купальник за типом фігури: поради стиліста

Український стиліст Дарія Мегедь розповіла, які купальники в цьому сезоні будуть у тренді і як створити вдалий образ, щоб приховати недоліки фігури.

Пдробицями вона поділилася в програмі "Ранок з Україною", яка виходить на каналі "Україна".

Для жінок із пишними формами стиліст порекомендувала вибрати суцільний купальник зі шнурівкою на спині. Так, її можна затягнути дуже щільно, зробивши талію тонкою. А якщо ви набрали декілька зайвих кілограмів — можете зробити шнурівку вільнішою.

Фото: alisa.ua

Також найтрендовішим варіантом 2019 року будуть плавки з високим вирізом. Такий купальник візуально подовжить ноги.

Фото: Alisa.ua

Фото: segodnya.ua

Для тих, кому не вистачає об’єму у верхній частині, стиліст порекомендувала звернути увагу на ліф у стилі бандо. Такі моделі з чашкою вигідно підкреслюють груди.

Фото: segodnya.ua

Фото: gepur.com

А якщо вас турбує проблема широкого верху, то Мегедь порадила вибрати трикутну форму бюстгальтера. В цьому випадку акцент зміщується більше на шию, тож плечі не здаються такими масивними.

Фото: xoxosale.ru

Фото: kupalnik.od.ua

Крім того, стиліст зазначила: якщо вихід у купальнику не обмежується лише пляжним відпочинком, для вечірніх заходів на море можна підібрати більш ошатний варіант. Наприклад, з відкритою спиною.

Фото: secretshop.in.ua

Фото: rozetka.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти моди назвали напівпрозорі бікіні найсміливішим пляжним трендом літа 2019 року.

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