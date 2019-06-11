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Як підібрати купальник за типом фігури: поради стиліста

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Український стиліст Дарія Мегедь розповіла, які купальники в цьому сезоні будуть у тренді і як створити вдалий образ, щоб приховати недоліки фігури.

Пдробицями вона поділилася в програмі "Ранок з Україною", яка виходить на каналі "Україна".

Для жінок із пишними формами стиліст порекомендувала вибрати суцільний купальник зі шнурівкою на спині. Так, її можна затягнути дуже щільно, зробивши талію тонкою. А якщо ви набрали декілька зайвих кілограмів — можете зробити шнурівку вільнішою.

Як підібрати купальник за типом фігури: поради стиліста

Фото: alisa.ua

Також найтрендовішим варіантом 2019 року будуть плавки з високим вирізом. Такий купальник візуально подовжить ноги.

Як підібрати купальник за типом фігури: поради стиліста

Фото: Alisa.ua

Як підібрати купальник за типом фігури: поради стиліста

Фото: segodnya.ua

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Для тих, кому не вистачає об’єму у верхній частині, стиліст порекомендувала звернути увагу на ліф у стилі бандо. Такі моделі з чашкою вигідно підкреслюють груди.

Як підібрати купальник за типом фігури: поради стиліста

Фото: segodnya.ua

Як підібрати купальник за типом фігури: поради стиліста

Фото: gepur.com

А якщо вас турбує проблема широкого верху, то Мегедь порадила вибрати трикутну форму бюстгальтера. В цьому випадку акцент зміщується більше на шию, тож плечі не здаються такими масивними.

Як підібрати купальник за типом фігури: поради стиліста

Фото: xoxosale.ru

Як підібрати купальник за типом фігури: поради стиліста

Фото: kupalnik.od.ua

Крім того, стиліст зазначила: якщо вихід у купальнику не обмежується лише пляжним відпочинком, для вечірніх заходів на море можна підібрати більш ошатний варіант. Наприклад, з відкритою спиною.

Як підібрати купальник за типом фігури: поради стиліста

Фото: secretshop.in.ua

Як підібрати купальник за типом фігури: поради стиліста

Фото: rozetka.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти моди назвали напівпрозорі бікіні найсміливішим пляжним трендом літа 2019 року.

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Белякова Ниночка
Белякова Ниночка
Oгрoмное cпacибо тем, ктo показал мнe прeкрaсный сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/8263hbj Пpостo пpойдя пpоcтoй oпрoc пoлyчила пoчти пoлyгoдовyю заpплату)) Пoльзуйтeсь, пoкa есть вoзможнoсть=)
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Яремин Марина
Яремин Марина
Я свои "сани" приготовила еще летом) тоесть зимой купила как раз 2 купальника на SvitStyle со скидкой 40%, так как в апреле уже надо было лететь в Египет)
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