Як підібрати базовий гардероб і заощадити на цьому: Андре Тан дав поради

Український дизайнер Андре Тан докладно розповів про капсульний гардероб і що потрібно для його створення.

Так, на сторінці в Instagram він продовжує свою рубрику #спросиАндре і дає поради на обрану тему.

Капсула – це речі, які об'єднані одним стилем. Наприклад, капсула для поїздки у відпустку – це кілька літніх речей, включаючи взуття, яке підійде до кожного образу.

Андре Тан зазначив, що зараз в моді свідоме споживання, а капсульний гардероб допоможе уберегти себе від спонтанних покупок.

Ваша шафа забита "під зав'язку", а ви носите постійно одне і теж? Значить ви вже практикуєте капсульний гардероб. А взагалі, це підійде всім, хто хоче заощадити свій час і гроші.

В першу чергу, необхідно викинути (подарувати/продати/утилізувати) з шафи речі, які роками припадають пилом на полицях.

Це досить важко, тому дизайнер запропонував такий метод: потрібно вивісити весь свій гардероб на вішалки і, якщо ви одягаєте річ хоч раз, то перевертаєте вішалку іншою стороною. По закінченню місяця ви тверезо зможете оцінити стан свого гардеробу.

Спочатку сукні, потім спідниці та брюки, далі топи, светри, верхній одяг. Взуття та аксесуари підбираються окремо і вже після того, як основні капсули готові.

Верхів має бути більше, ніж низів: до одного низу має підходити мінімум три поєднаних верха. Так, з одними брюками вийде скласти багато різноманітних образів.

В одній капсулі має бути не більше трьох акцентних кольорів + базові монохромні.

Андре Тан додав, що мати капсульний гардероб дуже вигідно. Ви не просто витрачаєте гроші на 10 речей, а купуєте від 30 різних луків за рахунок поєднування всіх елементів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан розповів про те, як під час карантину і світової кризи заощадити на одязі.