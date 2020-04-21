Як одягатися влітку 2020: названі наймодніші кольори

Анна Міхно Мода 14:40, 21.04.2020

Експерти назвали головні кольори літа 2020 року, які будуть носити всі модниці в наступному сезоні.

Так, як пише Cosmopolitan, модні тенденції літа буду наповнені яскравими фарбами.

Фіалковий

Цей колір буде в літньому сезоні актуальний як ніколи. Він ніжний, гламурний, благородний і практичний. Носити його можна при будь-якому зручному випадку.

cosmo.ru

Небесно-блакитний

Цей колір буде добре виглядати в елегантних і жіночних образах, особливо, де є босоніжки з тонкими ремінцями та маленькі сумочки.

pinterest.com

Світло-рожевий

Тут важливо не помилитися з відтінком. Зверніть увагу, що в тренді буде рожевий, але не настільки яскравий, як колір Барбі, але і не такий блідий, як кварц.

cosmo.ru

Жовтий

Усі відтінки жовтого будуть в тренді цього літа. Єдине правило, якого потрібно дотримуватися: яскравий жовтий краще носити ввечері, а ось у будні віддавайте перевагу лимонному та блідо-жовтому відтінкам.

zhenskie-melochi.ru

Припиленний денім

У такому кольорі можна сміливо купувати все: від суконь до купальників. Більш того, чим більше одягу у вас буде цього кольору, тим краще.

cosmo.ru

Шафран

Зверніть увагу, що в тренді цього літа буде не яскравий помаранчевий, а блідий шафран. Одяг такого відтінку можна сміливо поєднувати з фіалковим – не прогадаєте.

neptunsm.msk.ru

Фісташковий

Експерти називають цей колір – головним трендом літу. Одяг у такому відтінку буде виглядати дорого й зі смаком.

casual-info.ru

Класичний синій

Цей колір не тільки модний, але і практичний. Синій можна з легкістю вписати в будь-який гардероб, і, до речі, не тільки літній.

cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових сумок на весну 2020.

Коментувати
Lady Мода

Дивіться також

Російська нафта Urals впала слідом за американською

Россияне генетически ненавидят все украинское – почему?

"Каральна змова": в Росії відреагували на обвал цін на нафту

Вийшов весь персонал: під Одесою попрощалися із загиблим від СOVID-19 медиком

Зеленский стал плохой пародией на президента