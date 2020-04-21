Як одягатися влітку 2020: названі наймодніші кольори

Експерти назвали головні кольори літа 2020 року, які будуть носити всі модниці в наступному сезоні.

Так, як пише Cosmopolitan, модні тенденції літа буду наповнені яскравими фарбами.

Фіалковий

Цей колір буде в літньому сезоні актуальний як ніколи. Він ніжний, гламурний, благородний і практичний. Носити його можна при будь-якому зручному випадку.

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Небесно-блакитний

Цей колір буде добре виглядати в елегантних і жіночних образах, особливо, де є босоніжки з тонкими ремінцями та маленькі сумочки.

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Світло-рожевий

Тут важливо не помилитися з відтінком. Зверніть увагу, що в тренді буде рожевий, але не настільки яскравий, як колір Барбі, але і не такий блідий, як кварц.

cosmo.ru

Жовтий

Усі відтінки жовтого будуть в тренді цього літа. Єдине правило, якого потрібно дотримуватися: яскравий жовтий краще носити ввечері, а ось у будні віддавайте перевагу лимонному та блідо-жовтому відтінкам.

zhenskie-melochi.ru

Припиленний денім

У такому кольорі можна сміливо купувати все: від суконь до купальників. Більш того, чим більше одягу у вас буде цього кольору, тим краще.

cosmo.ru

Шафран

Зверніть увагу, що в тренді цього літа буде не яскравий помаранчевий, а блідий шафран. Одяг такого відтінку можна сміливо поєднувати з фіалковим – не прогадаєте.

neptunsm.msk.ru

Фісташковий

Експерти називають цей колір – головним трендом літу. Одяг у такому відтінку буде виглядати дорого й зі смаком.

casual-info.ru

Класичний синій

Цей колір не тільки модний, але і практичний. Синій можна з легкістю вписати в будь-який гардероб, і, до речі, не тільки літній.

cosmo.ru

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