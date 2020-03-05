Як одягатися стильно навесні 2020: топ-5 кольорів

Навесні 2020 року найбільш популярними кольорами будуть лимонний, лавандовий, зелений та оранжевий.

Про трендові кольори весни і з чим їх комбінувати пише Cosmopolitan.

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Навесні 2020 року слід звернути увагу на лимонний колір. З подібним кольором в тандемі добре виглядатимуть:

білий

небесно блакитний

коричневий

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Ще одним трендовим кольором буде приглушено зелений. Його можна комбінувати з:

молочним відтінком

хакі

бежевим

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Також, слід звернути увагу на мареновий і яскраво помаранчевий. Обидва поєднуються з:

смарагдовим

синім

мокко

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Ще одним трендовим варіантом стане ніжно лавандовий. Його можна комбінувати з:

кремовим

небесно блакитним

оливковим

pexels.com

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