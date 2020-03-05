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5 березня • оновлено в 13:02
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Як одягатися стильно навесні 2020: топ-5 кольорів

1.9т
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Навесні 2020 року найбільш популярними кольорами будуть лимонний, лавандовий, зелений та оранжевий.

Про трендові кольори весни і з чим їх комбінувати пише Cosmopolitan.

Як одягатися стильно навесні 2020: топ-5 кольорів

pexels.com

Навесні 2020 року слід звернути увагу на лимонний колір. З подібним кольором в тандемі добре виглядатимуть:

  • білий

  • небесно блакитний

  • коричневий

Як одягатися стильно навесні 2020: топ-5 кольорів

pexels.com

Ще одним трендовим кольором буде приглушено зелений. Його можна комбінувати з:

  • молочним відтінком

  • хакі

  • бежевим

Як одягатися стильно навесні 2020: топ-5 кольорів

pexels.com

Також, слід звернути увагу на мареновий і яскраво помаранчевий. Обидва поєднуються з:

  • смарагдовим

  • синім

  • мокко

Як одягатися стильно навесні 2020: топ-5 кольорів

pexels.com

Ще одним трендовим варіантом стане ніжно лавандовий. Його можна комбінувати з:

  • кремовим

  • небесно блакитним

  • оливковим

Як одягатися стильно навесні 2020: топ-5 кольорів

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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