Як одягатися стильно навесні 2020: топ-5 кольорів

Навесні 2020 року найбільш популярними кольорами будуть лимонний, лавандовий, зелений та оранжевий.
Про трендові кольори весни і з чим їх комбінувати пише Cosmopolitan.
pexels.com
Навесні 2020 року слід звернути увагу на лимонний колір. З подібним кольором в тандемі добре виглядатимуть:
білий
небесно блакитний
коричневий
pexels.com
Ще одним трендовим кольором буде приглушено зелений. Його можна комбінувати з:
молочним відтінком
хакі
бежевим
pexels.com
Також, слід звернути увагу на мареновий і яскраво помаранчевий. Обидва поєднуються з:
смарагдовим
синім
мокко
pexels.com
Ще одним трендовим варіантом стане ніжно лавандовий. Його можна комбінувати з:
кремовим
небесно блакитним
оливковим
pexels.com
Раніше OBOZREVATEL підготував топ-5 речей, які стилісти не радять носити після 30 років.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.