Як одягатися, щоб вийти заміж: розкритий несподіваний секрет

Стилісти озвучиди поради жінкам щодо того, як потрібно одягатися, щоб бути привабливими для чоловіків і асоціюватися у них з хорошою дружиною.

Так, в гонитві за модними тенденціями дівчата нерідко втрачають свою індивідуальність і перестають бути жіночними. При цьому багато хто з них мріють вийти заміж, але чомусь відштовхують чоловіків. Стилісти виділили три основних секрети стилю, які допоможуть отримати пропозицію і вийти заміж, пише "Рамблер".

Medialeaks

Стилісти відзначають, що чоловіків не приваблюють oversize-силуети і масивні кросівки, які в даний час знаходяться на піку популярності. У той же час увагу представників сильної статі привертають скромність, загадковість і жіночні силуети. Далі пропонуємо ознайомитися з порадами більш докладно.

Витончене взуття

Які б божевільні черевики не придумали дизайнери в новому сезоні, класика залишається класикою в усі часи. Немає більш жіночного взуття, ніж туфлі-човники на шпильці середньої висоти.

Очевидно, що такі туфлі непрактичні і мало хто зважиться надягнути їх, якщо потрібно провести весь день на ногах. Якщо ви віддаєте перевагу більш комфортним моделям, поєднуйте їх з легкими спідницями або брюками, що підкреслюють фігуру.

Cutur.ru

Відмовтеся від глибокого декольте і екстра-міні

У спробах залучити вподобаного чоловіка деякі жінки звертаються до важкої артилерії і надягають найвідвертіші наряди: прозорі блузки з глибоким декольте, екстра короткі спідниці і 15-сантиметрові шпильки.

Однак такий вибір здатний тільки відштовхнути об'єкт симпатії, адже чоловікам складно ставитися серйозно до дівчат у відвертому вбранні. Справа в тому, що чоловіки, як правило, вибирають в якості дружини елегантних дівчат, які вміють підкреслювати свої переваги, але при цьому не виставляють їх на загальний огляд.

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Підкреслюйте талію

Не потрібно мати модельні параметри, щоб виграшно підкреслити талію поясом. Подібні "перепади" в силуеті діють на чоловіків як наркотик, тому не приховуйте свої форми за речами на кшталт об'ємних толстовок і суконь-мішків.

При цьому не варто кидатися з крайності в крайність і вибирати повністю облягаючий одяг. Залиште вашому обранцеві простір для фантазії.

Kolobok.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як приховати зайву вагу за допомогою одягу.

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