Головна Новини
18 листопада • оновлено в 14:15
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Як одягатися модно й зі смаком: топ-5 правил стилю

Читати матеріал російською

Знайти ключик до свого стилю завжди непросто, але є універсальні правила, що стануть вашими провідниками на цьому шляху.

OBOZREVATEL розповість, які прийоми допоможуть вам мати стильний вигляд у будь-якій ситуації.

Не женіться за модою, а культивуйте свій персональний стиль

Перш ніж витратити гроші на супер модні й трендові вбрання, переконайтеся, що ці деталі відображають ваш особистий стиль. Спортивний шик, стиль бохо та інші модні тенденції — це цікаво і яскраво, але личать далеко не всім.

Як одягатися модно й зі смаком: топ-5 правил стилю

Фото: dnevniq.com

Новини
Негайно зніміть це! Топ-5 речей, які втратили свою актуальність

Вкладайтеся в якісні базові речі

Основу будь-якого гардеробу мають складати базові предмети одягу та аксесуари, що поєднуються практично з усім і ніколи не вийдуть з моди. Придбайте класику: маленьке чорне плаття, білу сорочку, чорні штани, туфлі-човники, сумку-клатч і плащ. А потім експериментуйте.

Як одягатися модно й зі смаком: топ-5 правил стилю

Фото: modagid.ru

Складіть безпрограшний комплект із трьох речей

Виберіть зі свого гардеробу три елементи, нехай базових, але які ідеально поєднуються між собою. В яких почуватиметеся зручно в практично будь-якій ситуації. Цей комплект не раз виручить вас у хвилини розгубленості або поспіху.

Як одягатися модно й зі смаком: топ-5 правил стилю

Фото: yablor.ru

Не бійтеся повторень

Деякі речі просто створені для того, щоб носити їх якомога частіше. Такі базові деталі, як білі сорочки, вузькі джинси, кардигани та інші універсальні речі, придумані саме для того, щоб поєднувати їх із іншими, більш яскравими елементами. Тому одягайте їх щодня, не боячись здатися нудними.

Як одягатися модно й зі смаком: топ-5 правил стилю

Фото: cosmo.com.ua

Використовуйте базові аксесуари

Так само, як ви формуєте базовий гардероб, можна придбати й базові прикраси, які пасуватимуть буквально до всього й матимуть дуже стильний вигляд. Наприклад: шарф або хустку, сонцезахисні окуляри, ремінець середньої ширини на талію, сумку-клатч та класичні туфлі-човники з подовженим носаком. Щойно ви придбаєте цей універсальний набір, життя стане значно простішим, а образи — цікавішими.

Як одягатися модно й зі смаком: топ-5 правил стилю

Фото: maisondecinq.com

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку трендового взуття на зиму 2019-2020.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Тег
Мода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги