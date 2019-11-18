Як одягатися модно й зі смаком: топ-5 правил стилю

Знайти ключик до свого стилю завжди непросто, але є універсальні правила, що стануть вашими провідниками на цьому шляху.

OBOZREVATEL розповість, які прийоми допоможуть вам мати стильний вигляд у будь-якій ситуації.

Не женіться за модою, а культивуйте свій персональний стиль

Перш ніж витратити гроші на супер модні й трендові вбрання, переконайтеся, що ці деталі відображають ваш особистий стиль. Спортивний шик, стиль бохо та інші модні тенденції — це цікаво і яскраво, але личать далеко не всім.

Фото: dnevniq.com

Вкладайтеся в якісні базові речі

Основу будь-якого гардеробу мають складати базові предмети одягу та аксесуари, що поєднуються практично з усім і ніколи не вийдуть з моди. Придбайте класику: маленьке чорне плаття, білу сорочку, чорні штани, туфлі-човники, сумку-клатч і плащ. А потім експериментуйте.

Фото: modagid.ru

Складіть безпрограшний комплект із трьох речей

Виберіть зі свого гардеробу три елементи, нехай базових, але які ідеально поєднуються між собою. В яких почуватиметеся зручно в практично будь-якій ситуації. Цей комплект не раз виручить вас у хвилини розгубленості або поспіху.

Фото: yablor.ru

Не бійтеся повторень

Деякі речі просто створені для того, щоб носити їх якомога частіше. Такі базові деталі, як білі сорочки, вузькі джинси, кардигани та інші універсальні речі, придумані саме для того, щоб поєднувати їх із іншими, більш яскравими елементами. Тому одягайте їх щодня, не боячись здатися нудними.

Фото: cosmo.com.ua

Використовуйте базові аксесуари

Так само, як ви формуєте базовий гардероб, можна придбати й базові прикраси, які пасуватимуть буквально до всього й матимуть дуже стильний вигляд. Наприклад: шарф або хустку, сонцезахисні окуляри, ремінець середньої ширини на талію, сумку-клатч та класичні туфлі-човники з подовженим носаком. Щойно ви придбаєте цей універсальний набір, життя стане значно простішим, а образи — цікавішими.

Фото: maisondecinq.com

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку трендового взуття на зиму 2019-2020.

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