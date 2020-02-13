Як вдягатися красиво та стильно в будь-якому віці: топ-5 модних речей

Виглядати елегантно та модно можна в будь-якому віці, головне, вміло підбирати образ. Навчитися грамотно складати свій гардероб ніколи не пізно.

Про те, що ж варто носити, щоб бути завжди стильною – розповів "Рамблер".

Сірі штани у клітинку

Якщо низ таких штанів трохи підвернути, вдягнути сорочку та білі кросівки, то вийде неформальний молодіжний образ. Так можна ходити не тільки на роботу, але й на прогулянку.

Фото: prom.ua

Біла сорочка із джинсами

Біла сорочка – це класика і традиційне поєднання з чим завгодно. Наприклад, об'ємний піджак або жакет яскравого, насиченого кольору привнесе молодіжність у звичний образ.

Фото: prom.ua

Світшот

Світшоти – сучасна трендова річ, яка привертає до себе увагу яскравою деталлю або багатьма деталями. Його можна скомбінувати з джинсами та кросівками або черевиками. Така трендова подача буде до лиця і у 20, і в 50 років.

Фото: youlooks.ru

Трикотажна спідниця

У 20 років можна і треба не боятися поєднувати трикотажну спідницю з пишним светром і потужними кросівками. А дорослим жінкам можна зробити свій образ суворішим шляхом вибору лаконічного взуття: туфлі, ботильйони тощо

Фото: women-tusovka.ru

Пальто

Пальто завжди виглядає приголомшливо і до місця. Тому сміливо можете одягати його в будь-якому віці.

Фото: lifestylewomens.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів, які топ-4 модні помилки видають у вас провінціалку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!