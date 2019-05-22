Як одягається президент України Володимир Зеленський і його команда: фото

Президент — це не просто лідер країни, який повинен представляти її за кордоном, бути хорошим дипломатом і порядною людиною. Він повинен добре виглядати, адже імідж керівника країни — це образ країни.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як одягається новообраний президент України Володимир Зеленський і його команда.

Президент Володимир Зеленський

Стиль Володимира Зеленського можна схарактеризувати як smart casual: темно-сині штани, сорочки із закладеними рукавами, лаконічні кросівки, кеди, черевики.

Володимир Зеленський Фото з Instagram

Володимир Зеленський Фото з Instagram

Один з улюблених предметів гардероба президента — водолазка. У його колекції їх багато, в найрізноманітніших відтінках — від спокійних бежевих і сірих до пурпурних і зелених. Зеленського навіть розкритикували за його любов до цієї речі. Адже на зустріч з постпредом США в НАТО Куртом Волкером Зеленський прийшов в зеленій водолазці, тоді як американська делегація була в костюмах.

Володимир Зеленський на зустрічі з постпредом США в НАТО Куртом Волкером Фото: style.rbc.ru

Володимир Зеленський з дружиною Оленою Фото: liza.ua

Володимир Зеленський Фото: mediananny.com

Зазначимо, що найчастіше Зеленський віддає перевагу костюмам в більш класичній палітрі — темно-синім, чорним або бежевим. Також він їх носить як з футболками, водолазками, так і з більш формальними сорочками. Нагадаємо, що на інавгурацію Володимир прибув в чорному класичному костюмі і білій сорочці.

Володимир Зеленський Фото: news.ru

Володимир Зеленський Фото з Instagram

Володимир Зеленський Фото з Instagram

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан

Юрист Андрій Богдан, який недавно очолив Адміністрацію президента України, віддає перевагу костюмам в синіх або чорних тонах. Так, він їх носить найчастіше з білими сорочками і краватками під колір костюма.

Андрій Богдан Фото: УНІАН

Андрій Богдан Фото: NewsOne

Також Богдана іноді можна помітити і в більш практичних образах. Наприклад, в синіх джинсах, сорочці і піджаку або в футболці.

Андрій Богдан Фото: focus.ua

Володимир Зеленський, Андрій Богдан і Кирило Тимошенко Фото: 112 ua

Перший помічник президента Сергій Шефір

Стиль Сергія Шефіра, який також є другом Зеленського, можна схарактеризувати як повсякденний. Перший помічник президента найчастіше носить джинси: чорного, блакитного і сірого кольору. Свій образ він доповнює футболками і сорочками.

Сергій Шефір Фото з Instagram

Сергій Шефір Фото: kittenews.com

Сергій Шефір Фото: mignews.com.ua

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук

Руслана Стефанчук дуже часто можна побачити як в класичних ділових костюмах, так і в повсякденних образах.

Так, представник президента у Верховній Раді віддає перевагу костюмам в синіх або чорних тонах, які він носить найчастіше з сорочками.

Руслан Стефанчук Фото: prm.ua

Руслан Стефанчук Фото: LB.ua

Що стосується повсякденних образів, то Стефанчук одягає джинси, футболки і кофти вільного крою.

Руслан Стефанчук Фото: zelenskiy.site

Руслан Стефанчук з сім'єю Фото: 24tv.ua

Раніше OBOZREVATEL показав, як виглядала Олена Зеленська на інавгурації свого чоловіка Володимира Зеленського.

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