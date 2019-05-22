Як одягається президент України Володимир Зеленський і його команда: фото

Президент — це не просто лідер країни, який повинен представляти її за кордоном, бути хорошим дипломатом і порядною людиною. Він повинен добре виглядати, адже імідж керівника країни — це образ країни.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як одягається новообраний президент України Володимир Зеленський і його команда.
Президент Володимир Зеленський
Стиль Володимира Зеленського можна схарактеризувати як smart casual: темно-сині штани, сорочки із закладеними рукавами, лаконічні кросівки, кеди, черевики.
Володимир Зеленський
Фото з Instagram
Володимир Зеленський
Фото з Instagram
Один з улюблених предметів гардероба президента — водолазка. У його колекції їх багато, в найрізноманітніших відтінках — від спокійних бежевих і сірих до пурпурних і зелених. Зеленського навіть розкритикували за його любов до цієї речі. Адже на зустріч з постпредом США в НАТО Куртом Волкером Зеленський прийшов в зеленій водолазці, тоді як американська делегація була в костюмах.
Володимир Зеленський на зустрічі з постпредом США в НАТО Куртом Волкером
Фото: style.rbc.ru
Володимир Зеленський з дружиною Оленою
Фото: liza.ua
Володимир Зеленський
Фото: mediananny.com
Зазначимо, що найчастіше Зеленський віддає перевагу костюмам в більш класичній палітрі — темно-синім, чорним або бежевим. Також він їх носить як з футболками, водолазками, так і з більш формальними сорочками. Нагадаємо, що на інавгурацію Володимир прибув в чорному класичному костюмі і білій сорочці.
Володимир Зеленський
Фото: news.ru
Володимир Зеленський
Фото з Instagram
Володимир Зеленський
Фото з Instagram
Глава Адміністрації президента Андрій Богдан
Юрист Андрій Богдан, який недавно очолив Адміністрацію президента України, віддає перевагу костюмам в синіх або чорних тонах. Так, він їх носить найчастіше з білими сорочками і краватками під колір костюма.
Андрій Богдан
Фото: УНІАН
Андрій Богдан
Фото: NewsOne
Також Богдана іноді можна помітити і в більш практичних образах. Наприклад, в синіх джинсах, сорочці і піджаку або в футболці.
Андрій Богдан
Фото: focus.ua
Володимир Зеленський, Андрій Богдан і Кирило Тимошенко
Фото: 112 ua
Перший помічник президента Сергій Шефір
Стиль Сергія Шефіра, який також є другом Зеленського, можна схарактеризувати як повсякденний. Перший помічник президента найчастіше носить джинси: чорного, блакитного і сірого кольору. Свій образ він доповнює футболками і сорочками.
Сергій Шефір
Фото з Instagram
Сергій Шефір
Фото: kittenews.com
Сергій Шефір
Фото: mignews.com.ua
Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук
Руслана Стефанчук дуже часто можна побачити як в класичних ділових костюмах, так і в повсякденних образах.
Так, представник президента у Верховній Раді віддає перевагу костюмам в синіх або чорних тонах, які він носить найчастіше з сорочками.
Руслан Стефанчук
Фото: prm.ua
Руслан Стефанчук
Фото: LB.ua
Що стосується повсякденних образів, то Стефанчук одягає джинси, футболки і кофти вільного крою.
Руслан Стефанчук
Фото: zelenskiy.site
Руслан Стефанчук з сім'єю
Фото: 24tv.ua
Раніше OBOZREVATEL показав, як виглядала Олена Зеленська на інавгурації свого чоловіка Володимира Зеленського.
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