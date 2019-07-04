Як вдягається перша леді України: топ-7 образів Олени Зеленської

До гардероба Олени Зеленської, яка завдяки чоловіку, президенту України Володимиру Зеленському, не так давно стала першою леді, прикута увага всього світу.
Так, модні експерти визначають стиль Зеленської як smart-casual. У повсякденному житті вона надає перевагу комфортному одягу — джинсам і кросівкам. Але коли необхідно — вміє виглядати елегантно і стримано. OBOZREVATEL вирішив зібрати всі образи Олени Зеленської за час перебування першою леді України.
Для інавгурації чоловіка перша леді України обрала білосніжний діловий костюм, який складався із прямої спідниці довжини "міді" і літнього легкого варіанту піджака-кейпа. Свій образ Олена доповнила бежевими туфлями-човниками.
Олена Зеленська на інавгурації президента України
Фото: instagram/olenazelenska_official
На свій перший закордонний візит до Брюсселя перша леді прибула у бежевому костюмі (жакеті та широких штанах), білій футболці і кедах. В руках у неї була квадратна сумка кольору коньяку.
Олена Зеленська у Брюсселі
Фото: instagram/olenazelenska_official
Пізніше користувачі мережі розкритикували Зеленську за вбрання, в якому вона відвідала у Брюсселі українських військових. Вона прийшла на зустріч у вільній блакитній блузці і штанах.
Олена Зеленська з військовими у Брюсселі
АП у Twitter
Вбрання першої леді, в якому вона разом із чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Парижа, викликало ажіотаж у мережі. Так, багатьом користувачам воно не припало до смаку. Зазначимо, що Зеленська була вдягнена у блакитний костюм від українського дизайнера Олени Реви і бежеві туфлі-човники від відомого малайзійського бренду Джиммі Чу (Jimmy Choo).
Бріджит Макрон і Олена Зеленська
Фото: instagram/olenazelenska_official
Бріджит Макрон і Олена Зеленська
Фото: instagram/olenazelenska_official
На офіційному візиті у Німеччині перша леді разом із чоловіком з'явилася у білій блузці вільного крою і чорних штанах зі стрілками. Образ доповнювали бежеві "човники".
Ельке Бюденбендер, Олена Зеленська, Володимир Зеленський, Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: instagram/olenazelenska_official
Пізніше у мережі Зеленській порадили змінити стиліста. Адже вона прибула разом із чоловіком з офіційним візитом до Канади у довгій чорній сукні і відкритих босоніжках. Зазначимо, що на подібних заходах носок взуття має бути закритим.
Президента України Володимира Зеленського та його дружину зустріли у Торонто
Фото: instagram/olenazelenska_official
Також на зустріч із канадськими чиновниками перша леді України прийшла у золотистій атласній блузі і вільних бежевих штанах зі стрілками.
Олена Зеленська на зустрічі із канадськими чиновниками
Фото: instagram/olenazelenska_official
Раніше OBOZREVATEL розповів, чим запам'яталися дружини президентів України за роки незалежності і запропонував обрати найстильнішу першу леді.
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