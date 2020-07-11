Як носити сорочку влітку: зірки запропонували цікаві ідеї

Англійська співачка Ріта Ора та американська акторка Олівія Палермо продемонстрували цікаві ідеї, як носити сорочку влітку.

Ріта Ора поділилася знімками ідеального образу, який вона підібрала для спекотної прогулянки в Парижі (Франція), в своєму Instagram-акаунті (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Білу лляну сорочку бренду Jacquemus співачка поєднала з блакитними джинсами. За рахунок м'ятої фактури і дизайну з недбалим вузлом дівчина виглядає стильно та елегантно. А додаткової яскравості образу надають золотисті ланцюжки, які Ріта носить навіть з купальником.

Ріта Ора в елегантному образі Instagram @ritaora

Ріта Ора в елегантному образі Instagram @ritaora

А Олівія Палермо для прогулянки по місту вибрала блакитну сорочку оверсайз, яку одягла поверх блузи без рукавів, оголивши плечі. Таким чином акторка створила ніжний літній образ, який доповнила вільними шортами. Найяскравішим акцентом стала сумка Hermes "Kelly", ручку якої зірка прикрасила рожевою хусткою.

Олівія Палермо в ніжному образі Gettyimages

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стилістка-іміджмейкерка Тетяна Виноградова розповіла про основні тренди на сонцезахисні окуляри в 2020 році.