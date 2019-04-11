Як носити шкарпетки з туфлями і виглядати стильно: найкращі поради

Модні експерти розповіли, як носити шкарпетки з туфлями і босоніжками у 2019 році, і виглядати при цьому стильно.

Так, існує два основних правила, які варто запам'ятати, якщо ви зважилися на такий сміливий крок. По-перше, шкарпетки повинні бути акуратними і не заношеними, а туфлі — без стертих каблуків. По-друге, ви повинні хотіти носити таке поєднання. Якщо ви сумніваєтеся, що готові до цього — не йдіть на такий експеримент, щоб уникнути модного провалу, повідомляє Ivona.

Фото: lifor.ru

Фото: vogue.ua

Фото: vev.ru

Як правильно вибрати шкарпетки

При виборі шкарпеток враховуйте свій ріст, погоду та інші важливі моменти.

Якщо у вас маленький зріст — не одягайте короткі шкарпетки.З короткою спідницею або шортами краще одягти довгі панчохи або гетри.

Білі шкарпетки підходять до будь-яких туфель і черевиків.

До замшевих моделей підійдуть шкарпетки з люрексом.

Фото: lifor.ru

Фото: vev.ru

Фото: vev.ru

Фото: lifor.ru

Правила поєднання

Пам'ятайте, що гольфи і шкарпетки добре поєднуються лише з босоніжками, туфлями з відкритим носком і літніми туфлями.

Товщина шкарпеток повинна відповідати габаритам взуття.

Шкарпетки не повинні зливатися з кольором взуття.

Шкарпетки можна підібрати в колір одного з відтінків вашого образу.

Фото: vev.ru

Фото: vogue.ua

Фото: vev.ru

Фото: lifor.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український блогер, телеведуча і дизайнер Діана Глостер розповіла про нові тренди в підборі штанів. На думку Діани, у 2019 році в моді три моделі: карго, кльош і керрот.

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