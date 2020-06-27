Як носити одяг з тропічним принтом: приклади образів від Андре Тана. Фото

Український дизайнер і модельєр Андре Тан показав, з чим поєднувати тропічні принти. А також розповів, куди їх можна одягати.

Цією корисною інформацією дизайнер поділився на особистій сторінці в Instagram. За словами дизайнера, носити одяг з пальмовим листям доцільно всюди, однак слід правильно і гармонійно компонувати його з іншими елементами гардероба.

Приклади образів з тропічним принтом від Андре Тана

Яскравим літнім аутфітом для офісної роботи є поєднання білої сорочки й тропічної спідниці. Такий образ допоможе вам відрізнятися серед колег і виглядати неперевершено, а головне – стильно.

Instagram-акаунт Андре Тана

Для ділової зустрічі чудово підійдуть штани з тропічним принтом. Андре Тан порадив доповнити образ блузкою світлого кольору і піджаком.

Instagram-акаунт Андре Тана

За словами дизайнера, для прогулянки з друзями відмінно підійде сукня з тропічним принтом, яку варто поєднувати з джинсовою курткою. До речі, як зазначив Андре Тан, таке вбрання ідеально підійде і для робочого дня.

Instagram-акаунт Андре Тана

Також Андре Тан запропонував відмінний варіант образу для романтичного побачення. Модельєр радить одягати спідницю з тропічним принтом в поєднанні з яскравим топом і взуттям на підборах.

Instagram-акаунт Андре Тана

Не варто забувати й про тропічний total look. Таке вбрання підійде для сонячного літнього дня. У ньому можна відправитися куди завгодно.

Instagram-акаунт Андре Тана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан розповів, як правильно підібрати літній одяг, щоб приховати зайві кілограми.