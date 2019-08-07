Як носити міні й не виглядати вульгарно: декілька способів

Літо й осінь – відмінна пора для модниць блиснути ногами в міні, проте не варто виходити за межі пристойності.

Як повідомляє Cosmopolitan, існують декілька способів, як одягнутися так, щоб не виглядати вульгарно і без смаку.

Емілі Ратаковскі та Сара Дж. Паркер

Спосіб 1 – чорні колготки. Короткі сукні не виглядатимуть провокаційно, якщо надіти чорні колготки із взуттям у тон. Це допоможе візуально подовжити ноги і зробити їх стрункішими. Однак є виняток: під світлі сукні так робити не варто.

Вікторія Бекхем і Майлі Сайрус

Спосіб 2 – кеди. Цей варіант підходить під відверту сукню з трикотажу. Спортивне взуття зробить образ більш неформальним і менш зухвалим.

Спосіб 3 – зміна класичних кольорів. Щоб не виглядати, як секретарка з фільму для дорослих, "білий верх/темний низ" у випадку з короткою спідницею краще поміняти місцями.

Софія Хатчинс cosmo

Спосіб 4 – сукня на вихід із взуттям на підборах. Якщо дуже хочеться блиснути гарними підтягнутими ніжками на якомусь заході, і водночас виглядати високою, краще віддати перевагу тканинам, які тримають форму і не будуть надмірно обтягувати тіло.

Олівіа Санабія і Сара Джесіка Паркер

Спосіб 5 – яскраві деталі. Щоб відвернути увагу від короткої спідниці, можна вибрати яскраві аксесуари або джемпер, які стануть акцентом образу.

Емма Хантон

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