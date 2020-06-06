Як носити гумові чоботи і виглядати модно: найкращі ідеї

Аліна Мельник Мода 02:15, 7.06.2020

Оскільки в червні триває пора дощів, саме час діставати із шафи гумові чоботи. Таке взуття є практичним і не дасть ногам намокнути і замерзнути.

Навесні та влітку 2020 року в моді залишаються як високі, так і низькі гумові чоботи, на невеликому каблуці або з масивною підошвою. Причому комбінувати їх можна не тільки з легінсами і брюками, що обтягують: трендовими будуть поєднання зі спідницями, легкими сукнями, костюмами. OBOZREVATEL пропонує добірку з фото найстильніших образів для дощової літньої погоди, щоб кожна модниця змогла їх повторити.

З чим носити гумові чоботи
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Модні гумові чоботи 2020
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Модні гумові чоботи
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Стильні гумові чоботи 2020
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Як носити гумові чоботи
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Модні гумові чоботи – фото
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Гумові чоботи на весну – літо 2020
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Високі гумові чоботи
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Рожеві гумові чоботи
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Чорні гумові чоботи
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Яскраві гумові чоботи
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Мода на гумові чоботи 2020
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Гумові чоботи і штани
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Гумові чоботи 2020: з чим носити
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Гумові чоботи зі спідницею
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено головний тренд у манікюрі на літо 2020.

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