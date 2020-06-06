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7 червня • оновлено в 02:25
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Як носити гумові чоботи і виглядати модно: найкращі ідеї

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Оскільки в червні триває пора дощів, саме час діставати із шафи гумові чоботи. Таке взуття є практичним і не дасть ногам намокнути і замерзнути.

Навесні та влітку 2020 року в моді залишаються як високі, так і низькі гумові чоботи, на невеликому каблуці або з масивною підошвою. Причому комбінувати їх можна не тільки з легінсами і брюками, що обтягують: трендовими будуть поєднання зі спідницями, легкими сукнями, костюмами. OBOZREVATEL пропонує добірку з фото найстильніших образів для дощової літньої погоди, щоб кожна модниця змогла їх повторити.

З чим носити гумові чоботи

З чим носити гумові чоботи

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Модні гумові чоботи 2020

Модні гумові чоботи 2020

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Модні гумові чоботи

Модні гумові чоботи

Pinterest

Стильні гумові чоботи 2020

Стильні гумові чоботи 2020

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Як носити гумові чоботи

Як носити гумові чоботи

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Модні гумові чоботи – фото

Модні гумові чоботи – фото

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Гумові чоботи на весну – літо 2020

Гумові чоботи на весну – літо 2020

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Високі гумові чоботи

Високі гумові чоботи

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Рожеві гумові чоботи

Рожеві гумові чоботи

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Чорні гумові чоботи

Чорні гумові чоботи

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Яскраві гумові чоботи

Яскраві гумові чоботи

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Мода на гумові чоботи 2020

Мода на гумові чоботи 2020

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Гумові чоботи і штани

Гумові чоботи і штани

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Гумові чоботи 2020: з чим носити

Гумові чоботи 2020: з чим носити

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Гумові чоботи зі спідницею

Гумові чоботи зі спідницею

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено головний тренд у манікюрі на літо 2020.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Місце
Україна
Теги
Краса лайфхак Стиль Мода
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