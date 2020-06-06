Як носити гумові чоботи і виглядати модно: найкращі ідеї

Оскільки в червні триває пора дощів, саме час діставати із шафи гумові чоботи. Таке взуття є практичним і не дасть ногам намокнути і замерзнути.

Навесні та влітку 2020 року в моді залишаються як високі, так і низькі гумові чоботи, на невеликому каблуці або з масивною підошвою. Причому комбінувати їх можна не тільки з легінсами і брюками, що обтягують: трендовими будуть поєднання зі спідницями, легкими сукнями, костюмами. OBOZREVATEL пропонує добірку з фото найстильніших образів для дощової літньої погоди, щоб кожна модниця змогла їх повторити.

З чим носити гумові чоботи Pinterest

Модні гумові чоботи 2020 Pinterest

Модні гумові чоботи Pinterest

Стильні гумові чоботи 2020 Pinterest

Як носити гумові чоботи Pinterest

Модні гумові чоботи – фото Pinterest

Гумові чоботи на весну – літо 2020 Pinterest

Високі гумові чоботи Pinterest

Рожеві гумові чоботи Pinterest

Чорні гумові чоботи Pinterest

Яскраві гумові чоботи Pinterest

Мода на гумові чоботи 2020 Pinterest

Гумові чоботи і штани Pinterest

Гумові чоботи 2020: з чим носити Pinterest

Гумові чоботи зі спідницею Pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено головний тренд у манікюрі на літо 2020.

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