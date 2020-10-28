Як носити берет восени в стилі "Емілі в Парижі": добірка найкращих ідей

Осінь – найкраща пора для стильних образів із беретом, який став незамінним аксесуаром усіх модниць у 2020 році. Цей головний убір також став центральним предметом гардеробу головної героїні серіалу від Netflix "Емілі в Парижі".

Про те, як носити й з чим поєднувати берет восени 2020 року, щоб бути схожими на героїнь популярних серіалів, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Берети можуть бути різні – строгі та лаконічні, що підкреслюють форму голови, або навпаки, об'ємні, з тонкого трикотажу, щільної вовняної тканини, шкіри, короткого хутра або грубої в'язки. Головне правило під час носіння будь-якого берета – у жодному разі не прибирати волосся під головний убір.

Кадр із серіалу "Емілі в Парижі" bunddler.com

vogue.ua

pinterest.com

Такий головний убір є універсальним аксесуаром, який пасує практично всім незалежно від зросту, комплектації та форми голови. Берет можна поєднувати з будь-яким вбранням – розкішними шубами, пальтами й куртками, вечірніми сукнями, класичними штанами або джинсами-бойфрендами.

pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

Обраний колір берета можна поєднувати як із взуттям і сумочкою, так і з верхнім одягом. Не забувайте й про прикраси, зокрема сережки, які вигідно підкреслять вашу жіночність.

vogue.ua

vogue.ua

pinterest.com

pinterest.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році знову повернувся в моду піджак зі шкіри, який був популярний у 1990-х роках.