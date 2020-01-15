Як недорого освіжити офісний гардероб: 5 підказок для жінок

Кожна дівчина хоче виглядати на роботі стильно і привабливо, і ви помиляєтеся, якщо думаєте, що вимоги до офісного одягу стоять на заваді.

Так, суворий образ для офісу можна легко міняти, додаючи нові модні елементи і при цьому не купуючи зайвого. OBOZREVATEL дасть кілька підказок жінкам, які хочуть освіжити свій щоденний образ в 2020 році.

Шовкова спідниця

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Шовкова спідниця буде чудово виглядати в поєднанні із суворим жакетом або з яскравим кардиганом. Цей фасон ефектно підкреслює лінії фігури і легко підлаштовується під будь-яку обстановку.

Сукня-сорочка

beauty.ua

Сукня-сорочка – ще один елемент гардеробу, який підійде як для прогулянки, так і для стін офісу. Її можна носити самостійно, доповнивши образ нейтральними аксесуарами, або, наприклад, комбінувати з брюками або светром, який можна вдягти зверху.

Колір паленої карамелі

modniy.tv

Урізноманітнити звичний набір кольорів офісного стилю – синього, сірого, чорного – допоможе одяг кольору паленої карамелі. Якщо класичний коричневий для офісу здається надто темним, то палена карамель додасть відчуття тепла і затишку. Крім того, такий колір доречний і в будь-який інший обстановці.

Жіночі бермуди

wlooks.ru

Якщо дрес-код вашого офісу не дуже суворий, то чудовою альтернативою діловим штаням будуть бермуди. Цей вид шортів прекрасно виглядає в поєднанні із суворими блузками і жакетами в колір. Найголовніше правило – шорти-бермуди повинні закривати коліна і бути зшитими за фасоном класичних брюк.

Широкі плечі

beauty.ua

Новий модний фасон блейзера з широким плечем відмінно допоможе вам виглядати стильно і в той же час буде відповідати вимогам офісного дрес-коду. Крім того, з такою річчю добре поєднується решта предметів гардеробу.

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